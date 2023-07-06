https://sputnikarabic.ae/20230706/خبير-قانون-دولي-أطراف-اليمين-المتطرف-دائما-لا-تستسيغ-التواجد-الجزائري-في-فرنسا-1078788283.html
خبير قانون دولي: أطراف اليمين المتطرف دائما لا تستسيغ التواجد الجزائري في فرنسا
خبير قانون دولي: أطراف اليمين المتطرف دائما لا تستسيغ التواجد الجزائري في فرنسا
في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة": تكرر مشاهد اعتداءات الشرطة على المواطنين وانقلاب الأوضاع إلى أعمال شغب وفوضى، مرور 61 عاما على استقلال الجزائر، مذيعة... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T10:15+0000
2023-07-06T10:15+0000
2023-07-06T10:15+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير قانون دولي: أطراف اليمين المتطرف دائما لا تستسيغ التواجد الجزائري في فرنسا
خبير قانون دولي: أطراف اليمين المتطرف دائما لا تستسيغ التواجد الجزائري في فرنسا
هل تبيح بلاد "القانون" قتل قاصر برصاص الأمن؟حين تصبح قوات الأمن هي ذاتها من لا توفر الأمن والاستقرار للمواطنين، لا تكون الصورة في الشارع، سوى كما رأيناها طيلة هذا الأسبوع في الشوارع الفرنسية.أعمال شغب وفوضى وحرق للممتلكات ونهب وسرقة للمحلات التجارية، قام بها آلاف الأشخاص في عدة مدن فرنسية على خلفية مقتل طفل قاصر ذو أصول جزائرية برصاص الشرطة الفرنسية، والتي حسب قولها لم يمتثل لأوامرهم. فهل اليوم فرنسا تقف على صفيح ساخن وهذه الاحتجاجات وأعمال الشغب تتجاوز قضية مقتل نائل؟حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور إسماعيل إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
خبير قانون دولي: أطراف اليمين المتطرف دائما لا تستسيغ التواجد الجزائري في فرنسا
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في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة": تكرر مشاهد اعتداءات الشرطة على المواطنين وانقلاب الأوضاع إلى أعمال شغب وفوضى، مرور 61 عاما على استقلال الجزائر، مذيعة مصرية تفقد النطق إثر صدمة نفسية، عامل نظافة يفسد أبحاث علمية عمرها 20 عاما، إعلامي مصري شهير يعترف بأكله لحم الحمير لـ20 عاما، حادثة دهس متعمدة لأسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد.
هل تبيح بلاد "القانون" قتل قاصر برصاص الأمن؟
حين تصبح قوات الأمن هي ذاتها من لا توفر الأمن والاستقرار للمواطنين، لا تكون الصورة في الشارع، سوى كما رأيناها طيلة هذا الأسبوع في الشوارع الفرنسية.
أعمال شغب وفوضى وحرق للممتلكات ونهب وسرقة للمحلات التجارية، قام بها آلاف الأشخاص في عدة مدن فرنسية على خلفية مقتل طفل قاصر ذو أصول جزائرية برصاص الشرطة الفرنسية، والتي حسب قولها لم يمتثل لأوامرهم. فهل اليوم فرنسا تقف على صفيح ساخن وهذه الاحتجاجات وأعمال الشغب تتجاوز قضية مقتل نائل؟
حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هذه الحادثة تعتبر جريمة ومضاعفة لأنها راتكبت من أحد رجال الشرطة الذي من المفروض أن يلتزموا بالقانون ولا يوجد أي مبرر لإشهار السلاح في وجه القاصر وقتله من مسافة الصفر، ونعلم أن المنظومة الحقوقية في فرنسا تعطي نوعا من القداسة لهذا الحدث، وهذا ما تناساه رؤوس اليمين المتطرف والإعلام الفرنسي الذي قدم مبررات للمجرم، وجعل كل ما هو سلبي نتيجته هي الهجرة التي يرفضها ويسعى لإعادة فرنسية فرنسا، وعندما يتعلق الأمر بالفوضى والسرقة ينسبونها للجزائريين ولكن في حالات الانتصار والنجاح والتميز لا ينسب إلى الجزائريين".
وأشار الدكتور إسماعيل إلى أن:
"خطابات اليمين المتطرف وسياسيات الكراهية والعنصرية من خلال برامجه الانتخابية وما يقوم به عبر الإعلام ومنابره السياسية، هذا ما جعل الكثير من أنصار هذا التيار يطبقون أجندته، وربما أُريد لهذا الحدث أن يخرج عن سياقه، وتشويه المسيرة بمظاهر الحرق والتكسير والسرقة وإنسابها إلى المهاجرين واللاجئين، فقد حاولوا أن يبعدوا ألم وتأثير الجريمة على المنظومة الحقوقية الفرنسية وسلوكيات الشرطة".
التفاصيل في الملف الصوتي...