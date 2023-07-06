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الدفاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن توجيه ضربة ضخمة في لوفوف
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/خبير-واشنطن-تؤلف-تشكيلات-من-المقاتلين-الأكراد-والعشائر-السورية-لدعم-زيلينسكي--1078797108.html
خبير: واشنطن تؤلف تشكيلات من المقاتلين الأكراد والعشائر السورية لدعم زيلينسكي
خبير: واشنطن تؤلف تشكيلات من المقاتلين الأكراد والعشائر السورية لدعم زيلينسكي
نناقش في هذه الحلقة: إحباط هجوم أوكراني في سوليدار وخيرسون وأرتيوموفسك، والناتو يعترف بصعوبة المعركة، تدريبات روسية سورية مشتركة، نتنياهو يتوعد بالعودة مرة... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:26+0000
2023-07-06T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: واشنطن تؤلف تشكيلات من المقاتلين الأكراد والعشائر السورية لدعم زيلينسكي
خبير: واشنطن تؤلف تشكيلات من المقاتلين الأكراد والعشائر السورية لدعم زيلينسكي
كثفت قوات "التحالف الدولي" المزعوم الذي يقوده الجيش الأمريكي من عمليات التدريب والمناورات العسكرية في قواعدها غير الشرعية في البادية السورية وحقول النفط والغاز والمنافذ الحدودية مع العراق.بهذا الصدد، يقول الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي:خبير عسكري: الغرب لن يوقف إمدادات الأسلحة رغم الخسائر الفادحةأحبطت القوات الروسية هجوما أوكرانيا على محاور سوليدار وخيرسون وأرتيوموفسك، ما أدى إلى تكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية.حول هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي الجنرال عمر المعربوني لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: واشنطن تؤلف تشكيلات من المقاتلين الأكراد والعشائر السورية لدعم زيلينسكي

13:26 GMT 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: واشنطن تؤلف تشكيلات من المقاتلين الأكراد والعشائر السورية لدعم زيلينسكي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: إحباط هجوم أوكراني في سوليدار وخيرسون وأرتيوموفسك، والناتو يعترف بصعوبة المعركة، تدريبات روسية سورية مشتركة، نتنياهو يتوعد بالعودة مرة أخرى لجنين إذا عاد "الإرهاب"، روسيا تخفض طواعية صادراتها النفطية، في أغسطس/آب، بمقدار 500 ألف برميل يوميا، إيران تنضم رسميا لمنظمة شنغهاي للتعاون، مخاطر مخيم "الهول" على العراق وسوريا والعالم.
كثفت قوات "التحالف الدولي" المزعوم الذي يقوده الجيش الأمريكي من عمليات التدريب والمناورات العسكرية في قواعدها غير الشرعية في البادية السورية وحقول النفط والغاز والمنافذ الحدودية مع العراق.
بهذا الصدد، يقول الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي:

الولايات المتحدة بعيدة عن المصالحات والتوافقات التي حدثت مؤخرا في سوريا والعالم العربي، لكنها تحاول الضغط وتعمل على تعقيد الموقف ميدانيا بتشكيل جيش من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعض العشائر العربية والكرد والفارين والمطلوبين، وروجت لهم على أنهم جيش المعارضة المعتدلة المسلحة، ومن خلالهم تريد تنفيذ مواجهات ضد الجيش السوري لتعقيد المشهد السياسي ولضرب غرفة عمليات المقاومة في العراق وسوريا ولبنان مع المستشارين الإيرانيين، التي تشكلت بهدف الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي كانت ترد من خلال استهداف القواعد الأمريكية غير الشرعية في البادية وأوقعوا خسائر في صفوف المتعاقدين مع الأمريكي، وأيضا أمريكا تريد استخدام هؤلاء المقاتلين من الأكراد والعشائر لدعم زيلينسكي في أوكرانيا.

خبير عسكري: الغرب لن يوقف إمدادات الأسلحة رغم الخسائر الفادحة

أحبطت القوات الروسية هجوما أوكرانيا على محاور سوليدار وخيرسون وأرتيوموفسك، ما أدى إلى تكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية.
حول هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي الجنرال عمر المعربوني لـ"حصاد الأسبوع":

هذا ليس هجوما وإنما هجمات انتحارية كبدت الغرب خسائر فادحة الذي أنفق 130 مليار دولار وحوالي مليون جندي أوكراني، حتى الآن، بينما روسيا استخدمت فقط 15% من ميزانية وزارة الدفاع، والدليل على فشل الأسلحة الغربية تدمير دبابات "ليوبارد" لكن هذا الفشل لن يؤدي إلى وقف إمدادات الأسلحة، ولا إلى المفاوضات لأن قرار زيلينسكي يتخذ في الغرب لا في كييف.

التفاصيل في الملف الصوتي...
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