https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تؤكد-عدم-قانونية-مركز-لاهاي-للتحقيق-بالجرائم-في-أوكرانيا-1078790746.html
روسيا تؤكد عدم قانونية مركز "لاهاي" للتحقيق بالجرائم في أوكرانيا
روسيا تؤكد عدم قانونية مركز "لاهاي" للتحقيق بالجرائم في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس إن المركز الدولي للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، الذي افتتح هذا الأسبوع في... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:06+0000
2023-07-06T11:06+0000
2023-07-06T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، أن المركز الدولي للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا "آي سي بي أ"، الذي افتتح هذا الأسبوع في لاهاي، ليس له علاقة بالعدالة.وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن روسيا ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
روسيا تؤكد عدم قانونية مركز "لاهاي" للتحقيق بالجرائم في أوكرانيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس إن المركز الدولي للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، الذي افتتح هذا الأسبوع في لاهاي، لا علاقة له بالعدالة.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، أن المركز الدولي للتحقيق في جرائم الحرب
المزعومة في أوكرانيا "آي سي بي أ"، الذي افتتح هذا الأسبوع في لاهاي، ليس له علاقة بالعدالة.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه (آي سي بي أ) هي مجموعة ضيقة من البلدان التي تخلق نوعًا من هيئة قانونية زائفة ذات هدف سياسي غير مقنع على الإطلاق. مثل هذا المركز لن يكون له علاقة بالعدالة والقانون والشرعية".
وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن روسيا ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب
على أراضي أوكرانيا.