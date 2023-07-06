https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تختبر-قاذفة-صواريخ-استراتيجية-محدثة-1078789017.html
روسيا تختبر قاذفة صواريخ استراتيجية محدثة
روسيا تختبر قاذفة صواريخ استراتيجية محدثة
أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن أول حاملة صواريخ استراتيجية تجريبية محدّثة من طراز "توبوليف 160 إم" بدأت اختبارات مشتركة... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:13+0000
2023-07-06T11:13+0000
2023-07-06T11:13+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وذكرت الشركة: "بدأ النموذج الأولي الأول لحاملة الصواريخ الاستراتيجية التي تمت ترقيتها من طراز "توبوليف 160 إم"، والتي طورتها شركة توبوليف (جزء من شركة روستيخ)، في تنفيذ برنامج الاختبارات الحكومية المشتركة. يتم إجراء الاختبارات من قبل أطقم مشتركة من وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية والمطوّر".وفي وقت سابق أفيد بأن الطائرة كانت تخضع لبرنامج اختبار المصنع.وقامت الطائرة القاذفة وحاملة الصواريخ التي تم بناؤها من الصفر برحلتها الأولى في 12 يناير/ كانون ثاني 2022، والتي امتدت لـ 30 دقيقة.وتلقت طراز "توبوليف 160 إم" الجديد محركات مطورة وإلكترونيات طيران وإلكترونيات طيران محدثة، بالإضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم في الأسلحة والأسلحة الحديثة وأنظمة الحرب الإلكترونية.وكما ذكرت "روستيخ" أنه في إطار عقد الدولة مع "توبوليف"، تم ترقيم وثائق تصميم طراز "تو 160 إم" بالكامل في وقت قصير، وتمت استعادة تقنية اللحام بالتفريغ لمنتجات التيتانيوم، واستؤنف إنتاج وحدات هيكل الطائرة، وتم تشكيل تعاون جديد.وتستطيع "توبوليف 160" المحملة بأسلحتها الكاملة أن تحلق لمسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر أو لمسافة 16 ألف كيلومتر عندما لا تحمل أسلحتها كافة.وبدئ منذ أواسط العقد الأول من القرن الـ21 بتطوير وتحديث هذه الطائرات. وتشمل عملية التطوير والتحديث تجديد الإلكترونيات، وتهيئة الطائرات لاستخدام الأسلحة الجديدة بما فيها صواريخ المستقبل "إكس-101/إكس-102".وتعرف "توبوليف 160" المتطورة باسم "تو-160 إم".وتشكل طائرات "تو-160" بالإضافة إلى طائرات "تو-22 إم 3" و"تو-95 إم إس" القوة الرئيسية لسلاح الجو الاستراتيجي البعيد المدى الروسي. وتملك القوات الجوية الروسية نحو 120 طائرة "تو- 160" و"تو- 22 إم 3" و"تو- 95 إم إس".
https://sputnikarabic.ae/20230706/مشاهد-لمعركة-ضخمة-بين-النهر-والبر-قوات-روسية-تنفذ-هجوما-استباقيا-وتدمر-زوارق-أوكرانية-1078781786.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
روسيا تختبر قاذفة صواريخ استراتيجية محدثة
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أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن أول حاملة صواريخ استراتيجية تجريبية محدّثة من طراز "توبوليف 160 إم" بدأت اختبارات مشتركة للدولة، يتم إجراؤها من قبل أطقم وزارة الدفاع الروسية وشركة "روستيخ" المطوّر.
وذكرت الشركة: "بدأ النموذج الأولي الأول لحاملة الصواريخ الاستراتيجية التي تمت ترقيتها من طراز "توبوليف 160 إم"، والتي طورتها شركة توبوليف (جزء من شركة روستيخ)، في تنفيذ برنامج الاختبارات الحكومية المشتركة. يتم إجراء الاختبارات من قبل أطقم مشتركة من وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية والمطوّر".
وفي وقت سابق أفيد بأن الطائرة كانت تخضع لبرنامج اختبار المصنع.
وتم إنشاء النموذج الأولي من "توبوليف 160 إم" كجزء من برنامج تحديث واسع النطاق لمجمعات الطيران القتالية بعيدة المدى، والذي يتم تنفيذه حاليا من قبل الشركة المساهمة العامة "توبوليف".
وقامت الطائرة القاذفة وحاملة الصواريخ التي تم بناؤها من الصفر برحلتها الأولى في 12 يناير/ كانون ثاني 2022، والتي امتدت لـ 30 دقيقة.
وتلقت طراز "توبوليف 160 إم" الجديد محركات مطورة وإلكترونيات طيران وإلكترونيات طيران محدثة، بالإضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم في الأسلحة والأسلحة الحديثة وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وتم إطلاق برنامج استنساخ طائرة "توبوليف 160" في شكل مطور حديث لطائرة "تو 160 إم" بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكما ذكرت "روستيخ" أنه في إطار عقد الدولة مع "توبوليف"، تم ترقيم وثائق تصميم طراز "تو 160 إم" بالكامل في وقت قصير، وتمت استعادة تقنية اللحام بالتفريغ لمنتجات التيتانيوم، واستؤنف إنتاج وحدات هيكل الطائرة، وتم تشكيل تعاون جديد.
وتستطيع طائرة "تو-160 إم" التي يمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع، 275 طنًا، أن تحلّق بسرعة تتجاوز 2000 كيلومتر في الساعة، حاملة أسلحة يبلغ إجمالي وزنها 40 طنًا من القنابل على اختلاف أنواعها بما فيها القنابل النووية، والصواريخ الجوالة الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية "إكس-55" أو الصواريخ البالستية "إكس-15".
وتستطيع "توبوليف 160" المحملة بأسلحتها الكاملة أن تحلق لمسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر أو لمسافة 16 ألف كيلومتر عندما لا تحمل أسلحتها كافة.
وبدئ منذ أواسط العقد الأول من القرن الـ21 بتطوير وتحديث هذه الطائرات. وتشمل عملية التطوير والتحديث تجديد الإلكترونيات، وتهيئة الطائرات لاستخدام الأسلحة الجديدة بما فيها صواريخ المستقبل "إكس-101/إكس-102".
وتعرف "توبوليف 160" المتطورة باسم "تو-160 إم".
ومن المتوقع أن تظل طائرات "توبوليف 160 إم" في الخدمة حتى أواسط العقد الثالث من القرن الـ21 حينما تبدأ القوات الجوية الروسية بتستلم طائرات حديثة من هذا النوع.
وتشكل طائرات "تو-160" بالإضافة إلى طائرات "تو-22 إم 3" و"تو-95 إم إس" القوة الرئيسية لسلاح الجو الاستراتيجي البعيد المدى الروسي. وتملك القوات الجوية الروسية نحو 120 طائرة "تو- 160" و"تو- 22 إم 3" و"تو- 95 إم إس".