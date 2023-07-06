https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تختبر-قاذفة-صواريخ-استراتيجية-محدثة-1078789017.html

روسيا تختبر قاذفة صواريخ استراتيجية محدثة

روسيا تختبر قاذفة صواريخ استراتيجية محدثة

أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن أول حاملة صواريخ استراتيجية تجريبية محدّثة من طراز "توبوليف 160 إم" بدأت اختبارات مشتركة... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T11:13+0000

2023-07-06T11:13+0000

2023-07-06T11:13+0000

رصد عسكري

روسيا

العالم

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وذكرت الشركة: "بدأ النموذج الأولي الأول لحاملة الصواريخ الاستراتيجية التي تمت ترقيتها من طراز "توبوليف 160 إم"، والتي طورتها شركة توبوليف (جزء من شركة روستيخ)، في تنفيذ برنامج الاختبارات الحكومية المشتركة. يتم إجراء الاختبارات من قبل أطقم مشتركة من وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية والمطوّر".وفي وقت سابق أفيد بأن الطائرة كانت تخضع لبرنامج اختبار المصنع.وقامت الطائرة القاذفة وحاملة الصواريخ التي تم بناؤها من الصفر برحلتها الأولى في 12 يناير/ كانون ثاني 2022، والتي امتدت لـ 30 دقيقة.وتلقت طراز "توبوليف 160 إم" الجديد محركات مطورة وإلكترونيات طيران وإلكترونيات طيران محدثة، بالإضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم في الأسلحة والأسلحة الحديثة وأنظمة الحرب الإلكترونية.وكما ذكرت "روستيخ" أنه في إطار عقد الدولة مع "توبوليف"، تم ترقيم وثائق تصميم طراز "تو 160 إم" بالكامل في وقت قصير، وتمت استعادة تقنية اللحام بالتفريغ لمنتجات التيتانيوم، واستؤنف إنتاج وحدات هيكل الطائرة، وتم تشكيل تعاون جديد.وتستطيع "توبوليف 160" المحملة بأسلحتها الكاملة أن تحلق لمسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر أو لمسافة 16 ألف كيلومتر عندما لا تحمل أسلحتها كافة.وبدئ منذ أواسط العقد الأول من القرن الـ21 بتطوير وتحديث هذه الطائرات. وتشمل عملية التطوير والتحديث تجديد الإلكترونيات، وتهيئة الطائرات لاستخدام الأسلحة الجديدة بما فيها صواريخ المستقبل "إكس-101/إكس-102".وتعرف "توبوليف 160" المتطورة باسم "تو-160 إم".وتشكل طائرات "تو-160" بالإضافة إلى طائرات "تو-22 إم 3" و"تو-95 إم إس" القوة الرئيسية لسلاح الجو الاستراتيجي البعيد المدى الروسي. وتملك القوات الجوية الروسية نحو 120 طائرة "تو- 160" و"تو- 22 إم 3" و"تو- 95 إم إس".

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