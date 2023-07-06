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https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تعلن-تعزيز-الإجراءات-الوقائية-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078810339.html
روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية
روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أنه قد تم تعزيز سلامة "الوقود المستهلك" في محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ منوهًا إلى "تركيب جدار حماية... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T16:40+0000
2023-07-06T16:40+0000
روسيا
رصد عسكري
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سيمفيروبول- سبوتنيك. وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بالطبع، نأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة، التي يتحملها الجانب المعادي".وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.وقال غروسي، يوم أمس الأربعاء: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".
https://sputnikarabic.ae/20230706/-ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-زيلينسكي-يخطط-لمهاجمة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1078778828.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية

16:40 GMT 06.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أنه قد تم تعزيز سلامة "الوقود المستهلك" في محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ منوهًا إلى "تركيب جدار حماية إضافي، وإنشاء طبقة إضافية من الخرسانة".
سيمفيروبول- سبوتنيك. وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بالطبع، نأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة، التي يتحملها الجانب المعادي".

تم تعزيز سلامة مكب مخلفات الوقود، وتم إحاطة كل شيء بطبقة متينة من الخرسانة، حيث تم تركيب جدار وقائي إضافي، معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما تتم مراقبة مستوى الخلفية الإشعاعية باستمرار.

وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
ضابط في المخابرات الأمريكية: زيلينسكي يخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
07:21 GMT
وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.
وقال غروسي، يوم أمس الأربعاء: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".
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