https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تعلن-تعزيز-الإجراءات-الوقائية-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078810339.html
روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية
روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أنه قد تم تعزيز سلامة "الوقود المستهلك" في محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ منوهًا إلى "تركيب جدار حماية... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T16:40+0000
2023-07-06T16:40+0000
2023-07-06T16:40+0000
روسيا
رصد عسكري
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سيمفيروبول- سبوتنيك. وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بالطبع، نأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة، التي يتحملها الجانب المعادي".وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.وقال غروسي، يوم أمس الأربعاء: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".
https://sputnikarabic.ae/20230706/-ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-زيلينسكي-يخطط-لمهاجمة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1078778828.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية
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صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أنه قد تم تعزيز سلامة "الوقود المستهلك" في محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ منوهًا إلى "تركيب جدار حماية إضافي، وإنشاء طبقة إضافية من الخرسانة".
سيمفيروبول- سبوتنيك. وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بالطبع، نأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة، التي يتحملها الجانب المعادي".
تم تعزيز سلامة مكب مخلفات الوقود، وتم إحاطة كل شيء بطبقة متينة من الخرسانة، حيث تم تركيب جدار وقائي إضافي، معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما تتم مراقبة مستوى الخلفية الإشعاعية باستمرار.
وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.
وقال غروسي
، يوم أمس الأربعاء: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".