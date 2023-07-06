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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/سلطات-دونيتسك-تؤكد-خضوع-كليشيفكا-لسيطرة-القوات-الروسية-1078783459.html
سلطات دونيتسك تؤكد خضوع كليشيفكا لسيطرة القوات الروسية
سلطات دونيتسك تؤكد خضوع كليشيفكا لسيطرة القوات الروسية
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف"، إن قرية كليشيفكا، لا تزال تخضع لسيطرة الجيش الروسي، بعد... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T08:57+0000
2023-07-06T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وصرح بوشيلين: "تم بالأمس تشتيت كليشيفكا بشكل خطير للغاية، ولكن في الواقع، فإن الوضع هناك دائما متوتر، بالنسبة لهم هناك وضع جيد وفرصة للمضي قدما. لقد اقتربوا بما فيه الكفاية، لكن الرفاق، جنود القوات المسلحة الروسية، فعلوا كل شيء بكفاءة".وفي اليوم السابق، قال مصدر لـ"سبوتنيك" في قيادة المجموعة الجنوبية للقوات الروسية، إن الجيش أوقف محاولة القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في اتجاه كليشيفكا.كما أشار مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، إلى أن القرية لا تزال تحت سيطرة القوات الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول احتلال التلة المجاورة، والذي يسهل منه التحكم في جزء من أرتيوموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تقصف-القوة-البشرية-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-كليشيفكا-1078775772.html
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روسيا

سلطات دونيتسك تؤكد خضوع كليشيفكا لسيطرة القوات الروسية

08:57 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف"، إن قرية كليشيفكا، لا تزال تخضع لسيطرة الجيش الروسي، بعد حديث وسائل الإعلام الأوكرانية عن الاستيلاء عليها في اليوم السابق.
وصرح بوشيلين: "تم بالأمس تشتيت كليشيفكا بشكل خطير للغاية، ولكن في الواقع، فإن الوضع هناك دائما متوتر، بالنسبة لهم هناك وضع جيد وفرصة للمضي قدما. لقد اقتربوا بما فيه الكفاية، لكن الرفاق، جنود القوات المسلحة الروسية، فعلوا كل شيء بكفاءة".
وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تحقيق اختراق لهذ القرية عشرات المرات يوميا دون جدوى.
وفي اليوم السابق، قال مصدر لـ"سبوتنيك" في قيادة المجموعة الجنوبية للقوات الروسية، إن الجيش أوقف محاولة القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في اتجاه كليشيفكا.
كما أشار مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، إلى أن القرية لا تزال تحت سيطرة القوات الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول احتلال التلة المجاورة، والذي يسهل منه التحكم في جزء من أرتيوموفسك.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يقصف القوات والمعدات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
02:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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