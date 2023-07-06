https://sputnikarabic.ae/20230706/شيوعيو-الجزيرة-السورية-يعتصمون-ضد-الاحتلال-الأمريكي-والوجود-التركي-1078804280.html
شيوعيو الجزيرة السورية يعتصمون ضد الاحتلال الأمريكي والوجود التركي... فيديو وصور
شيوعيو الجزيرة السورية يعتصمون ضد الاحتلال الأمريكي والوجود التركي... فيديو وصور
نظمت اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في منطقة الجزيرة، وقفة احتجاجية في الساحة العامة في مدينة الحسكة رفضاً لاستمرار انتهاكات الجيشين التركي والأمريكي... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:26+0000
2023-07-06T14:26+0000
2023-07-06T15:04+0000
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ورفع المشاركون في الاعتصام من قيادات الحزب الشيوعي السوري والقيادات النقابية في الاعتصام الذي أقيم، اليوم الخميس 6 تموز/ يوليو، في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط مدينة الحسكة، لافتات حملت عبارات تندد بالممارسات الأمريكية والتركية التعسفية والإجرامية بحق المواطنين، خصوصاً جريمة قطع المياه المستمر منذ اربع سنوات متتالية.وقال القيادي في اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في الجزيرة موسى دوشي لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "اعتصام اليوم موجه ضد الاحتلال التركي الذي يواصل قطع مياه الشرب عن مليون مدني في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف الدولية والإنسانية".وأضاف دوشي أن "اعتصامهم هذا موجه أيضا ضد ممارسات الاحتلال الأمريكي الذي يقوم بسرقة حقول النفط والغاز والقمح والخيرات التي هي ملك للشعب السوري بهدف إخضاع الشعب وقيادته وهو الشيء الذي لن يتحقق ابداً، مؤكداً بأن الجيش السوري وحلفاءه المخلصين يقاتلون المشروع الأطلسي (الناتو) عبر ذراعهما أمريكا وتركيا".من جانبها، بينت عضو الحزب الشيوعي السوري، سوسن سليمان، لــ "سبوتنيك"، أن تأثير انقطاع المياه على حياة المدنيين له أثر كبير جداً على حياتهم، والذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في منطقة تعتبر صحراوية، في ظل وضع اقتصادي صعب جداً.أما عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة وعضو الحزب الشيوعي، الدكتور عبد الرحمن خليل، فقد أوضح لــ "سبوتنيك" أن "ما يرتكب اليوم جريمة موصوفة بحق الإنسانية وخرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية".وبيّن أن الفصائل الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية ينفذون تعليمات وتوجيهات أسيادهم في أمريكا وتركيا وإسرائيل بهدف إخضاع الشعب السوري وثنيه عن الوقوف خلف جيشه وقيادته الشرعية، وإيقاف دعمهم للأصدقاء الروس في حربهم ضد الإرهاب والنازية في سوريا وأوكرانيا.
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري
شيوعيو الجزيرة السورية يعتصمون ضد الاحتلال الأمريكي والوجود التركي... فيديو وصور
14:26 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 15:04 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
نظمت اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في منطقة الجزيرة، وقفة احتجاجية في الساحة العامة في مدينة الحسكة رفضاً لاستمرار انتهاكات الجيشين التركي والأمريكي والمسلحين التابعين لهما ضد أبناء المنطقة بمكوناتهم كافة، من خلال الاستمرار بجريمة قطع مياه الشرب عن مليون مدني في ظل ظروف مناخية وصحية .
ورفع المشاركون في الاعتصام من قيادات الحزب الشيوعي السوري والقيادات النقابية في الاعتصام الذي أقيم، اليوم الخميس 6 تموز/ يوليو، في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط مدينة الحسكة، لافتات حملت عبارات تندد بالممارسات الأمريكية والتركية التعسفية والإجرامية بحق المواطنين، خصوصاً جريمة قطع المياه المستمر منذ اربع سنوات متتالية.
ووجّه المشاركون في الاعتصام رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعربوا فيها عن شجبهم واستنكارهم لكل أنواع الاحتلالات الواقعة على سيادة واستقلال وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وفي مقدمتها المحتلين الأمريكي والتركي اللذين ينهبان خيرات المحافظة من القمح والنفط والغاز وإقدام المحتل التركي وأعوانه بمنع مياه الشرب عن مليون مواطن من أبناء المحافظة.
وقال القيادي في اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في الجزيرة موسى دوشي لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "اعتصام اليوم موجه ضد الاحتلال التركي الذي يواصل قطع مياه الشرب عن مليون مدني في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف الدولية والإنسانية".
وأضاف دوشي أن "اعتصامهم هذا موجه أيضا ضد ممارسات الاحتلال الأمريكي الذي يقوم بسرقة حقول النفط والغاز والقمح والخيرات التي هي ملك للشعب السوري بهدف إخضاع الشعب وقيادته وهو الشيء الذي لن يتحقق ابداً، مؤكداً بأن الجيش السوري وحلفاءه المخلصين يقاتلون المشروع الأطلسي (الناتو) عبر ذراعهما أمريكا وتركيا".
بدوره، طالب رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عبر "سبوتنيك" من جميع المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل السربع لوضع حد لسياسات تركيا وأمريكا شرقي سوريا والتي تقوم على تنفيذ جرائم إنسانية بشعة بحق مليون سوري دون أي رادع إنساني وأخلاقي من خلال محاصرته بالمياه والقمح والنفط.
من جانبها، بينت عضو الحزب الشيوعي السوري، سوسن سليمان، لــ "سبوتنيك"، أن تأثير انقطاع المياه على حياة المدنيين له أثر كبير جداً على حياتهم، والذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في منطقة تعتبر صحراوية، في ظل وضع اقتصادي صعب جداً.
المواطنون في مدينة الحسكة أضيفت إلى مصاريفهم اليومية مبالغ مالية كبيرة لشراء المياه الصالحة للشرب والأخرى للاستعمالات المنزلية ما زاد من معاناتهم الاجتماعية بشكل أكبر، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين كبار السن والأطفال.
أما عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة وعضو الحزب الشيوعي، الدكتور عبد الرحمن خليل، فقد أوضح لــ "سبوتنيك" أن "ما يرتكب اليوم جريمة موصوفة بحق الإنسانية وخرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي بكل هيئاته ومؤسساته للجم المحتل التركي، مؤكداً قيام مجلس الشعب بإرسال العشرات من الرسائل إلى البرلمانات العربية والدولية والمنظمات الدولية لضرورة التدخل لإيقاف هذه الجريمة البشعة التي تنذر بكارثة انسانية خطيرة.
وبيّن أن الفصائل الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية
ينفذون تعليمات وتوجيهات أسيادهم في أمريكا وتركيا وإسرائيل بهدف إخضاع الشعب السوري وثنيه عن الوقوف خلف جيشه وقيادته الشرعية، وإيقاف دعمهم للأصدقاء الروس في حربهم ضد الإرهاب والنازية في سوريا وأوكرانيا.