https://sputnikarabic.ae/20230706/شيوعيو-الجزيرة-السورية-يعتصمون-ضد-الاحتلال-الأمريكي-والوجود-التركي-1078804280.html

شيوعيو الجزيرة السورية يعتصمون ضد الاحتلال الأمريكي والوجود التركي... فيديو وصور

شيوعيو الجزيرة السورية يعتصمون ضد الاحتلال الأمريكي والوجود التركي... فيديو وصور

نظمت اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في منطقة الجزيرة، وقفة احتجاجية في الساحة العامة في مدينة الحسكة رفضاً لاستمرار انتهاكات الجيشين التركي والأمريكي... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T14:26+0000

2023-07-06T14:26+0000

2023-07-06T15:04+0000

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ورفع المشاركون في الاعتصام من قيادات الحزب الشيوعي السوري والقيادات النقابية في الاعتصام الذي أقيم، اليوم الخميس 6 تموز/ يوليو، في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط مدينة الحسكة، لافتات حملت عبارات تندد بالممارسات الأمريكية والتركية التعسفية والإجرامية بحق المواطنين، خصوصاً جريمة قطع المياه المستمر منذ اربع سنوات متتالية.وقال القيادي في اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري في الجزيرة موسى دوشي لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن "اعتصام اليوم موجه ضد الاحتلال التركي الذي يواصل قطع مياه الشرب عن مليون مدني في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف الدولية والإنسانية".وأضاف دوشي أن "اعتصامهم هذا موجه أيضا ضد ممارسات الاحتلال الأمريكي الذي يقوم بسرقة حقول النفط والغاز والقمح والخيرات التي هي ملك للشعب السوري بهدف إخضاع الشعب وقيادته وهو الشيء الذي لن يتحقق ابداً، مؤكداً بأن الجيش السوري وحلفاءه المخلصين يقاتلون المشروع الأطلسي (الناتو) عبر ذراعهما أمريكا وتركيا".من جانبها، بينت عضو الحزب الشيوعي السوري، سوسن سليمان، لــ "سبوتنيك"، أن تأثير انقطاع المياه على حياة المدنيين له أثر كبير جداً على حياتهم، والذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في منطقة تعتبر صحراوية، في ظل وضع اقتصادي صعب جداً.أما عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة وعضو الحزب الشيوعي، الدكتور عبد الرحمن خليل، فقد أوضح لــ "سبوتنيك" أن "ما يرتكب اليوم جريمة موصوفة بحق الإنسانية وخرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية".وبيّن أن الفصائل الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية ينفذون تعليمات وتوجيهات أسيادهم في أمريكا وتركيا وإسرائيل بهدف إخضاع الشعب السوري وثنيه عن الوقوف خلف جيشه وقيادته الشرعية، وإيقاف دعمهم للأصدقاء الروس في حربهم ضد الإرهاب والنازية في سوريا وأوكرانيا.

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