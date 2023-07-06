https://sputnikarabic.ae/20230706/صحيفة-الولايات-المتحدة-تجبر-السويد-على-الانضمام-لـالناتو-لمصلحتها-الخاصة-1078784631.html

صحيفة: الولايات المتحدة تجبر السويد على الانضمام لـ"الناتو" لمصلحتها الخاصة

صحيفة: الولايات المتحدة تجبر السويد على الانضمام لـ"الناتو" لمصلحتها الخاصة

كتبت صحيفة تركية، بأن السويد تبذل قصارى جهدها لعدم الانضمام إلى "الناتو"، لكنها تتعرض لضغوط من واشنطن، التي تريد الحصول على موطئ قدم لها في السويد للوصول إلى... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T09:42+0000

2023-07-06T09:42+0000

2023-07-06T09:42+0000

الناتو

العالم

السويد

أخبار تركيا اليوم

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وبحسب الصيحفة: "تبذل السويد كل ما في وسعها كي لا تصبح عضوًا في الناتو، إنها تحاول تقديم تركيا كذريعة، إذا كانت تريد حقًا أن تصبح عضوًا في الناتو، فلن يحدث شيء من هذا، كانت ستصل إلى حل وسط مناسب مع تركيا ما كانت لتؤدي إلى أعمال استفزازية مثل حرق القرآن".ووفقا للصحيفة، الانضمام إلى التحالف يعني نفقات غير ضرورية للمملكة.تشير الصحيفة، إلى أنه بعد أن أصبحت فنلندا عضوًا في الحلف، تلقت السويد بالفعل الحماية.وفقًا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة هي التي تريد أن تنضم ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي، فلدى أمريكا سببان لذلك: أولًا، تخطط لاستخدام السويد كنقطة انطلاق للوصول إلى الموارد في منطقة القطب الشمالي، وثانيًا، الناتو كآلية تحكم لها.وتابعت الصحيفة: "يرون أوروبا مستقرة نسبيًا لا كمنطقة اتحاد دولي ولكن كمنطقة تعاون دولي، بمعنى آخر يريدون بناء الناتو كهيكل للسيطرة على أوروبا وليس كتحالف ضد روسيا، وبهذه الطريقة سيبقى الغرب في جبهة موحدة و تحت المظلة الأمريكية حتى تتمكن الولايات المتحدة من توجيه اهتمامها إلى مناطق جغرافية أخرى".قدمت فنلندا والسويد في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف. يجب الموافقة على الطلبات من قبل جميع أعضاء الحلف. في ليلة 31 مارس/ آذار، تم الانتهاء من التصديق على الطلب الفنلندي، ولم يتلق طلب السويد بعد موافقة تركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230705/واشنطن-تدعو-تركيا-لدعم-انضمام-السويد-للناتو-قبيل-قمة-الحلف-1078774457.html

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