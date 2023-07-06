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الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-ينفذ-استراتيجية-مثيرة-للشكوك-مع-الناتو-1078790961.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي ينفذ استراتيجية "مثيرة للشكوك" مع "الناتو"
ضابط أمريكي: زيلينسكي ينفذ استراتيجية "مثيرة للشكوك" مع "الناتو"
صرح الضابط الأمريكي، توني شافير، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اختار استراتيجية مثيرة للشكوك في التعامل مع دول "الناتو". 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:27+0000
2023-07-06T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال: "يواصل زيلينسكي ضخ الأسلحة من دول حلف شمال الأطلسي، في كل مرة يعلن أن هذا النوع المحدد من الأسلحة التي يحتاجها سيسهم في نجاح القوات المسلحة الأوكرانيا".وأضاف في مقابلة مع قناة "Judging Freedom": "مثل هذا السلاح معجزة، نعم، إذا حصلنا على هذا، فسيكون ذلك جيدًا في الحال!" وأضاف: "لا، لا شيء سيكون جيدًا، ولن يتوقف الأمر، فهو مثل طفل يبلغ من العمر عامين يقول أعطني حلوى الشوكولاتة، ثم سأصمت، لكنه لا يصمت".وصرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بأن الهجوم المضاد الأوكراني يمر بمشكلات خطيرة، حيث أثر تعزيز دفاع القوات الروسية على وتيرة التقدم.اقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: زيلينسكي ينفذ استراتيجية "مثيرة للشكوك" مع "الناتو"

11:27 GMT 06.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح الضابط الأمريكي، توني شافير، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اختار استراتيجية مثيرة للشكوك في التعامل مع دول "الناتو".
وقال: "يواصل زيلينسكي ضخ الأسلحة من دول حلف شمال الأطلسي، في كل مرة يعلن أن هذا النوع المحدد من الأسلحة التي يحتاجها سيسهم في نجاح القوات المسلحة الأوكرانيا".

وعلّق شافير على اتفاق فرنسا لتزويد كييف بالدبابات: "هذه الأشياء الفرنسية خفيفة للغاية ومصممة أساسًا لعمليات مكافحة التمرد، ولكن ليس مناوشات المتمردين على الإطلاق. أعتقد أنه هراء".

وأضاف في مقابلة مع قناة "Judging Freedom": "مثل هذا السلاح معجزة، نعم، إذا حصلنا على هذا، فسيكون ذلك جيدًا في الحال!" وأضاف: "لا، لا شيء سيكون جيدًا، ولن يتوقف الأمر، فهو مثل طفل يبلغ من العمر عامين يقول أعطني حلوى الشوكولاتة، ثم سأصمت، لكنه لا يصمت".
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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05:19 GMT
وصرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بأن الهجوم المضاد الأوكراني يمر بمشكلات خطيرة، حيث أثر تعزيز دفاع القوات الروسية على وتيرة التقدم.
اقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
اقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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