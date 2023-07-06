عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/ضابط-استخبارات-أمريكي-امتطاء-الناتو-لحصان-بـ3-أرجل-مكسورة-يسبب-انهياره----1078794672.html
ضابط استخبارات أمريكي: امتطاء "الناتو" لحصان "بـ3 أرجل مكسورة" يسبب انهياره
ضابط استخبارات أمريكي: امتطاء "الناتو" لحصان "بـ3 أرجل مكسورة" يسبب انهياره
أكد ضابط استخبارات أمريكي متقاعد أن قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي على وشك الانهيار. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:29+0000
2023-07-06T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077174156_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_e2073c3c1d2056a763d0f12f8cdf16a7.jpg
وقال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، في لقاء مع الصحفي هارلاند نيكسون، إن "قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وشك الانهيار".وبحسب ريتر، فإن بقاء حلف شمال الأطلسي اليوم كمؤسسة "على المحك".وأشار ريتر موضحا: "ستكون قمة الناتو هذه تجمعًا لدول تشعر بالرعب، التي تنتظر بشدة معجزة يمكن أن تغير مصيرها، وهي أنها راهنت بالفعل بكل شيء على الحصان الأوكراني".الجدير بالذكر، أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد اعترف أمس في مقابلة مع "بوليتيكو" بأن الهجوم المضاد الأوكراني يمر بمشكلات خطيرة، حيث أثر تعزيز دفاع القوات الروسية على وتيرة التقدم.اقرأ أيضا: لوكاشينكو: زيلينسكي أدرك أنه لن يفوز ويتخذ خطوات للخروج من المأزقاقرأ أيضا: مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
https://sputnikarabic.ae/20230706/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-ينفذ-استراتيجية-مثيرة-للشكوك-مع-الناتو-1078790961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077174156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0616c769249d441a4f64c16f5402642.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ضابط استخبارات أمريكي: امتطاء "الناتو" لحصان "بـ3 أرجل مكسورة" يسبب انهياره

12:29 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / Philip Fongاحتجاجات عشية قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليابان
احتجاجات عشية قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Philip Fong
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد ضابط استخبارات أمريكي متقاعد أن قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي على وشك الانهيار.
وقال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، في لقاء مع الصحفي هارلاند نيكسون، إن "قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وشك الانهيار".

ووفقا للضابط الأمريكي، لقد "اعتمدت دول الحلف لعقود على أيديولوجية غير قابلة للحياة، ما أدى في النهاية إلى تفجير الصراع الأوكراني".

وبحسب ريتر، فإن بقاء حلف شمال الأطلسي اليوم كمؤسسة "على المحك".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: زيلينسكي ينفذ استراتيجية "مثيرة للشكوك" مع "الناتو"
11:27 GMT
وأشار ريتر موضحا: "ستكون قمة الناتو هذه تجمعًا لدول تشعر بالرعب، التي تنتظر بشدة معجزة يمكن أن تغير مصيرها، وهي أنها راهنت بالفعل بكل شيء على الحصان الأوكراني".

وتابع الضابط الأمريكي المتقاعد: "لكن الحصان الأوكراني قد تعثر بالفعل في اللفات الأخيرة وهو يكذب في اللعب بثلاث أرجل مكسورة، ولن يفوز".

الجدير بالذكر، أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد اعترف أمس في مقابلة مع "بوليتيكو" بأن الهجوم المضاد الأوكراني يمر بمشكلات خطيرة، حيث أثر تعزيز دفاع القوات الروسية على وتيرة التقدم.
اقرأ أيضا: لوكاشينكو: زيلينسكي أدرك أنه لن يفوز ويتخذ خطوات للخروج من المأزق
اقرأ أيضا: مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала