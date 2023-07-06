https://sputnikarabic.ae/20230706/ضابط-استخبارات-أمريكي-امتطاء-الناتو-لحصان-بـ3-أرجل-مكسورة-يسبب-انهياره----1078794672.html
ضابط استخبارات أمريكي: امتطاء "الناتو" لحصان "بـ3 أرجل مكسورة" يسبب انهياره
ضابط استخبارات أمريكي: امتطاء "الناتو" لحصان "بـ3 أرجل مكسورة" يسبب انهياره
أكد ضابط استخبارات أمريكي متقاعد أن قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي على وشك الانهيار. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:29+0000
2023-07-06T12:29+0000
2023-07-06T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، في لقاء مع الصحفي هارلاند نيكسون، إن "قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وشك الانهيار".وبحسب ريتر، فإن بقاء حلف شمال الأطلسي اليوم كمؤسسة "على المحك".وأشار ريتر موضحا: "ستكون قمة الناتو هذه تجمعًا لدول تشعر بالرعب، التي تنتظر بشدة معجزة يمكن أن تغير مصيرها، وهي أنها راهنت بالفعل بكل شيء على الحصان الأوكراني".الجدير بالذكر، أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد اعترف أمس في مقابلة مع "بوليتيكو" بأن الهجوم المضاد الأوكراني يمر بمشكلات خطيرة، حيث أثر تعزيز دفاع القوات الروسية على وتيرة التقدم.اقرأ أيضا: لوكاشينكو: زيلينسكي أدرك أنه لن يفوز ويتخذ خطوات للخروج من المأزقاقرأ أيضا: مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
https://sputnikarabic.ae/20230706/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-ينفذ-استراتيجية-مثيرة-للشكوك-مع-الناتو-1078790961.html
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العالم
ضابط استخبارات أمريكي: امتطاء "الناتو" لحصان "بـ3 أرجل مكسورة" يسبب انهياره
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أكد ضابط استخبارات أمريكي متقاعد أن قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي على وشك الانهيار.
وقال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، في لقاء مع الصحفي هارلاند نيكسون، إن "قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس الأسبوع المقبل ستثبت أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وشك الانهيار".
ووفقا للضابط الأمريكي، لقد "اعتمدت دول الحلف لعقود على أيديولوجية غير قابلة للحياة، ما أدى في النهاية إلى تفجير الصراع الأوكراني".
وبحسب ريتر، فإن بقاء حلف شمال الأطلسي اليوم كمؤسسة "على المحك".
وأشار ريتر موضحا: "ستكون قمة الناتو هذه تجمعًا لدول تشعر بالرعب، التي تنتظر بشدة معجزة يمكن أن تغير مصيرها، وهي أنها راهنت بالفعل بكل شيء على الحصان الأوكراني".
وتابع الضابط الأمريكي المتقاعد: "لكن الحصان الأوكراني قد تعثر بالفعل في اللفات الأخيرة وهو يكذب في اللعب بثلاث أرجل مكسورة، ولن يفوز".
الجدير بالذكر، أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد اعترف أمس في مقابلة مع "بوليتيكو" بأن الهجوم المضاد الأوكراني يمر بمشكلات خطيرة، حيث أثر تعزيز دفاع القوات الروسية على وتيرة التقدم.