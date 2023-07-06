https://sputnikarabic.ae/20230706/عزام-من-دمشق-المقاومة-الفلسطينية-قلبت-الحسابات-وأربكت-سياسة-إسرائيل-1078809823.html

عزام من دمشق: المقاومة الفلسطينية قلبت الحسابات وأربكت سياسة إسرائيل

عزام من دمشق: المقاومة الفلسطينية قلبت الحسابات وأربكت سياسة إسرائيل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن "سوريا لم تبخل في تقديم أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية". 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T16:36+0000

2023-07-06T16:36+0000

2023-07-06T16:36+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وخلال لقاء جمعه مع قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، أشار عزام إلى أن "العالم كله رأى ما حشدته إسرائيل من جنود وآليات ومدرعات وطائرات خلال استهدافها لمخيم جنين الذي لا تتجاوز مساحته الكيلومتر مربع ورغم ذلك اضطرت للانسحاب ولم تتحقق الأهداف التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي".ولفت عزام إلى أن "إسرائيل تحاول استثمار الظروف الإقليمية والدولية لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية والاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني" مضيفا أن "المقاومة الفلسطينية أربكت حسابات إسرائيل التي وقفت على مدى خمسة أيام خلال معركة "ثأر الأحرار" أمام نموذج جديد من البطولة".وأضاف: "في هذه اللحظة الصعبة نؤكد على ضرورة التكامل فيما بيننا وترتيب جهودنا والوصول إلى توافق داخلي على أرضية الدفاع عن حقوقنا والتمسك بثوابتنا، وعندما يكون الشعب موحداً حول برنامج واحد دفاعاً عن الأرض والهوية والتاريخ والمقدسات فإن الأثمان تهون مهما كانت باهظة من أجل هذه الأخداف الكبيرة".وأردف عزام، قائلاً: "العالم كله يرى من القاتل واللص والسارق ومن الذي يخرق كل القوانين والمواثيق ومن الذي يتحدى المجتمع الدولي ويستخف بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومنظماتها".وتابع عزام حديثه، قائلاً: "نحن نتجاوب مع الدعوة التي وجهها الأخ أبو مازن (محمود عباس) لانعقاد الإطار المؤقت لقيادة الشعب الفلسطيني الذي يتمثل بالأمناء العامين والذي نراه ضرورياً لتقييم المرحلة ولكي نوجه رسالة طمأنة لشعبنا ولكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية بأن القضية الفلسطينية ستظل في موقعها رغم التغير في موازين القوى، ورغم ما يجري في العالم، ويجب أن تتكثف جهودنا من أجل الوصول إلى توافق يحمي شعبنا ويؤكد الوقوف في وجه هذه الهجمة".ومضى عزام في حديثه أمام قادة الفصائل الفلسطينية، قائلا: "ما الذي تملكه إسرائيل أكثر مما تفعله، فقد قصفت عائلات بأكملها في غزة قبل أسابيع في معركة "ثأر الأحرار"، هي لم تقتل قادة سرايا القدس فقط بل قتلت معهم أطفالهم وزوجاتهم وجيرانهم، وهي رسالة بالدم لم يقرأها العالم ولم يقف موقفا أخلاقيا منصفا للشعب الفلسطيني ولهؤلاء الشهداء الذين ذهبوا ضحية للعنجهية والغطرسة الإسرائيلية، وفي جنين تكررت الصورة بعد الحملة التي شنتها إسرائيل والتي تمخضت عن قتل مجموعة من الإطفال إلى جانب قتل أبناء شعبنا، وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية من إفشال خطة إسرائيل في جنين وأربكت خططها في غزة".طلال ناجي: الشعب الفلسطيني نجح في إفشال العدوان على جنينبدوره أكد طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة خلال اللقاء أن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وأن الشعب الفلسطيني نجح في إفشال هذا العدوان ومنعوا العدو من الوصول عمق مخيم جنين لافتاً إلى أن هناك التفاف شعبي ورسمي عارم حول بطولة أهل جنين وأن كل القيادات الفلسطينية متفقة وموحدة على هذا الموقف".وقال ناجي: "نريد أن نصل إلى تحقيق وحدة وطنية وننتهي من الخلافات والانقسامات لأننا بوحدتنا سننتصر على هذا العدو الذي يراهن على انقسامنا".وعلق ناجي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه يريد اقتلاع فكرة حل الدولتين من عقول الشعب الفلسطيني والراي العام ومنعها من التداول في الكيان الصهيوني وفي العالم قائلاً: "هم يعتبرون الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، وهؤلاء لا فرق عندهم بين فصيل وىخر أو بين قيادي وآخر إنهم يستهدفون الجميع وبالتالي من باب أولى أن نكون يداً واحدة في التصدي لهذا العدوان من أجل الحفاظ على حقوقنا وأرضنا وشرفنا".وأضاف ناجي: "نحن مطمئنون بأنه مهما طال الزمن ومهما غلت التضحيات ومهما اشتد الإجرام لن يتخلى الشعب الفلسطيني عن قضيته وحقوقه، فهو يكافح منذ قرن، جيل بعد جيل، ليس فقط نحن بل آباؤنا وأجدادنا وسيتابع أبناؤنا وأحفادنا هذه المسيرة حتى يحققوا النصر ويدحروا الغزة الصهيونية عن أرض فلسطين وتحقيق الاستقلال لكل فلسطين وعاصمتها القدس".عبد الهادي: إسرائيل دولة كرتون ولن تبقى في المستقبلوصرح مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي على هامش اللقاء لمراسل "سبوتنيك" في دمشق بقوله: "الاجتماع في دمشق يمثل رسالة للشعب الفلسطيني في الداخل بأن شعبكم الفلسطيني في الخارج يقف إلى جانبكم، ولن يتخلى عنكم وسيعمل المستحيل من أجل الوصول إليكم ودعمكم، بكل الوسائل وتحمل التضحيات معكم، ويمثل رسالة للعرب المطبعين بأن يقطعوا علاقاتهم مع إسرائيل إذا كانوا صادقين بقولهم بأنهم يطبعون من أجل القضية الفلسطينية وعليهم أن يضغطوا عليها لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".واضاف عبد الهادي أن "الاجتماع يمثل رسالة للعالم المنحاز الذي لا يرى إلا بعين واحدة والذي يدعي الحرية والديمقراطية ورسالة نوجهها لإسرائيل لنقول لها إن فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني من البحر إلى البحر وإسرئيل واهمة إذا اعتقدت أنها تستطيع أن تقضي على آمال الشعب الفلسطيني، نحن قبلنا السلام لكن إسرائيل لا تريد السلام وتطمع بالأرض وباستمرار الاحتلال لكنها دولة كرتون فلولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لما بقيت إسرائيل، وهي لن تبقى في المستقبل لأن الشعب الفلسطيني لن يكل أو يمل دون تحرير أرضه".عبد المجيد: القوى الفلسطينية في الخارج تتأهببدوره أوضح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "أهمية هذا الاجتماع في دمشق تكمن في حضور أمين سر المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي القادم من غزة، وهو ما يمثل رسالة باسم كل الفصائل والقوى والهيئات الفلسطينية وكل أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا وفي الشتات بأن هذا الترابط القائم بين شعبنا في الداخل والخارج يتكامل مع كل الأدوار".وأضاف عبد المجيد: "إذا اضطلعت جنين اليوم بالدور لتشكل ملحمة بطولية بعد معارك "سيف القدس" و"وحدة الساحات" و"ثأر الأحرار" و"بأس جنين" فإننا نؤكد بأن الشعب الفلسطيني وقواه الحية في الخارج تتأهب للاضطلاع بدورها لتتكامل مع الدور الذي تضطلع به قوى المقاومة في الداخل".السنداوي: سوريا تؤكد دعمها لخيار المقاومة الفلسطينيةبدوره صرح إسماعيل السنداوي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا لـ"سبوتنيك"، بقوله: "هذا الاجتماع يؤكد دعم سوريا للشعب الفلسطيني ولخيار المقاومة الفلسطينية، ويأتي بعد الهزيمة النكراء التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي وبعد فشله في تحقيق أهدافه بدحر مخيم جنين، وبالتالي فإن الصمود الأسطوري الذي أبدته كتيبة جنين وسرايا القدس يؤكد بأن المقاومة الفلسطينية على قدر المسؤولية وعلى قدر المواجهة".وتابع: "أصبح مخيم جنين عصياً على الاحتلال الذي كان يعتبر أن الدخول إلى مخيم جنين نزهة وواليوم لم يعد الأمر كذلك، فالاحتلال الذي قام بتدمير البيوت وتجريف الأراضي في مخيم جنين لم يستطع تحقيق أهدافه".وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام قد أدلى بتصريح للصحفيين قبيل الاجتماع قال فيه: "الرسالة التي نوجهها لإسرائيل أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخضع ولا يمكن أن يستسلم ولا يمكن أن يقبل سياسة الأمر الواقع".وأضاف: "العالم كله رأى – رغم الظروف الصعبة- أن المقاومة الفلسطينية في جنين وفي نابلس وغزة وفي كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية قلبت الحسابات وأربكت سياسة إسرئيل وبرامجها وهذه المسيرة ستستمر".

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