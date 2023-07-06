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فيديو "مفبرك" كاد يسبب أزمة بين مصر والكويت
فيديو "مفبرك" كاد يسبب أزمة بين مصر والكويت
كاد مقطع فيديو مفبرك أن يتسبب بأزمة دبلوماسية بين مصر والكويت، إذ قدمت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة للسفير المصري تطالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T08:30+0000
2023-07-06T08:30+0000
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في أعقاب واقعة انتشار الفيديو، صدر بيان عن وزارة الخارجية الكويتية أفاد بأن السفير المصري، أسامة شلتوت، تسلم المذكرة من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، السفير أحمد البكر، بناءً على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد هلال الجابر الصباح.وأشار البيان إلى أن سفارة دولة الكويت في القاهرة، قدّمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية بذات الموضوع، تطلب إحالتها إلى السلطات المختصة في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة".من ناحية أخرى، كشف صانع المحتوى الكويتي محمد الظفيري، عن أن المقطع المتداول "قديم" وأنه لم يتم تصويره في مصر من الأساس، وأضاف أن المقطع المتداول هو عبارة عن نسخة مأخوذة من فيديو تم نشره للمرة الأولى، في 16 يناير/ كانون الثاني 2013، عبر قناة عراقية في "يوتيوب".
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

فيديو "مفبرك" كاد يسبب أزمة بين مصر والكويت

08:30 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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كاد مقطع فيديو مفبرك أن يتسبب بأزمة دبلوماسية بين مصر والكويت، إذ قدمت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة للسفير المصري تطالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص زُعم أنه مواطن مصري ظهر في الفيديو وهو يحرق علم الكويت.
في أعقاب واقعة انتشار الفيديو، صدر بيان عن وزارة الخارجية الكويتية أفاد بأن السفير المصري، أسامة شلتوت، تسلم المذكرة من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، السفير أحمد البكر، بناءً على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد هلال الجابر الصباح.
وأشار البيان إلى أن سفارة دولة الكويت في القاهرة، قدّمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية بذات الموضوع، تطلب إحالتها إلى السلطات المختصة في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة".
من ناحية أخرى، كشف صانع المحتوى الكويتي محمد الظفيري، عن أن المقطع المتداول "قديم" وأنه لم يتم تصويره في مصر من الأساس، وأضاف أن المقطع المتداول هو عبارة عن نسخة مأخوذة من فيديو تم نشره للمرة الأولى، في 16 يناير/ كانون الثاني 2013، عبر قناة عراقية في "يوتيوب".
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