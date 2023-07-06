عربي
الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230706/قدرات-القوات-الجوية-للسعودية-والإمارات-في-2023-1078794172.html
قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023
قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 من بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:13+0000
2023-07-06T12:13+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078793844_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_ce81c5f63468e5f9d9b90eb0f76a40a7.png
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بريطانيا تحاول إقناع ألمانيا، التي تصنع جزءا كبيرا من مكونات الطائرة "يوروفايتر" (تايفون)، بالموافقة على إتمام الصفقة التي تم تجميدها، منذ 5 سنوات، على خلفية الحرب في اليمن.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078793844_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9b6a1249c4c2698d80248cb851d62789.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика

قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023

12:13 GMT 06.07.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 من بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19 من بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 565 طائرة حربية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بريطانيا تحاول إقناع ألمانيا، التي تصنع جزءا كبيرا من مكونات الطائرة "يوروفايتر" (تايفون)، بالموافقة على إتمام الصفقة التي تم تجميدها، منذ 5 سنوات، على خلفية الحرب في اليمن.
قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала