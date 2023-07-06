https://sputnikarabic.ae/20230706/قدرات-القوات-الجوية-للسعودية-والإمارات-في-2023-1078794172.html
قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023
قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 من بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:13+0000
2023-07-06T12:13+0000
2023-07-06T12:13+0000
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وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بريطانيا تحاول إقناع ألمانيا، التي تصنع جزءا كبيرا من مكونات الطائرة "يوروفايتر" (تايفون)، بالموافقة على إتمام الصفقة التي تم تجميدها، منذ 5 سنوات، على خلفية الحرب في اليمن.
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انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
قدرات القوات الجوية للسعودية والإمارات في 2023
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تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 من بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19 من بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 565 طائرة حربية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بريطانيا تحاول إقناع ألمانيا، التي تصنع جزءا كبيرا من مكونات الطائرة "يوروفايتر" (تايفون)، بالموافقة على إتمام الصفقة التي تم تجميدها، منذ 5 سنوات، على خلفية الحرب في اليمن.