https://sputnikarabic.ae/20230706/كيف-يبدو-عالم-المستقبل-في-عام-2100-بعيون-شبكة-ميدجورني-العصبية-1078799667.html
كيف يبدو عالم المستقبل في عام 2100 بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
كيف يبدو عالم المستقبل في عام 2100 بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:52+0000
2023-07-06T14:52+0000
2023-07-06T14:52+0000
وسائط متعددة
صور
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وكان المعيار الرئيسي لشبكة "ميدجورني" (Midjourney)، هو الاعتماد على الأسلوب المستقبلي للهندسة المعمارية، والذي يعكس في ذات الوقت واقع وحقائق العالم.ندعوكم لمشاهدة بعض هذه الصور للعالم، كما يراه الذكاء الاصطناعي، في معرض ألبوم "سبوتنيك".شاهد أيضا - المدن الروسية بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
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كيف يبدو عالم المستقبل في عام 2100 بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية تابعنا عبر
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
وكان المعيار الرئيسي لشبكة "ميدجورني" (Midjourney)، هو الاعتماد على الأسلوب المستقبلي للهندسة المعمارية، والذي يعكس في ذات الوقت واقع وحقائق العالم.
ندعوكم لمشاهدة بعض هذه الصور
للعالم، كما يراه الذكاء الاصطناعي، في معرض ألبوم "سبوتنيك". © Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
© Photo / Midjourney / @linaflwrs
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.