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كيف يبدو عالم المستقبل في عام 2100 بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
كيف يبدو عالم المستقبل في عام 2100 بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:52+0000
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وكان المعيار الرئيسي لشبكة "ميدجورني" (Midjourney)، هو الاعتماد على الأسلوب المستقبلي للهندسة المعمارية، والذي يعكس في ذات الوقت واقع وحقائق العالم.ندعوكم لمشاهدة بعض هذه الصور للعالم، كما يراه الذكاء الاصطناعي، في معرض ألبوم "سبوتنيك".شاهد أيضا - المدن الروسية بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
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фото, صور

كيف يبدو عالم المستقبل في عام 2100 بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية

14:52 GMT 06.07.2023
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أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.
وكان المعيار الرئيسي لشبكة "ميدجورني" (Midjourney)، هو الاعتماد على الأسلوب المستقبلي للهندسة المعمارية، والذي يعكس في ذات الوقت واقع وحقائق العالم.
ندعوكم لمشاهدة بعض هذه الصور للعالم، كما يراه الذكاء الاصطناعي، في معرض ألبوم "سبوتنيك".
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
1/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
3/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
4/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
5/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
6/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
7/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
9/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
11/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
12/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
13/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
14/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

أظهرت شبكة &quot;ميدجورني&quot; العصبية شكل العالم في عام 2100. - سبوتنيك عربي
15/15
© Photo / Midjourney / @linaflwrs

أظهرت شبكة "ميدجورني" العصبية شكل العالم في عام 2100.

شاهد أيضا - المدن الروسية بعيون شبكة "ميدجورني" العصبية
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