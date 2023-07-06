عربي
https://sputnikarabic.ae/20230706/لبنان-عن-القصف-الإسرائيلي-على-أراضيه-على-الدول-التنبه-إلى-توقيت-هذه-الخروقات-1078808473.html
لبنان عن القصف الإسرائيلي على أراضيه: على الدول التنبه إلى توقيت هذه الخروقات
لبنان عن القصف الإسرائيلي على أراضيه: على الدول التنبه إلى توقيت هذه الخروقات
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط بلدة كفرشوبا، واعتبرته اعتداءً على السيادة اللبنانية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T15:58+0000
2023-07-06T15:58+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58a67ce51a7a388d0cacf5a855295a0a.jpg
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها على "تويتر": "تدين وزارة الخارجية والمغتربين القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، وتعتبره خرقا للقرار 1701 واعتداء على السيادة اللبنانية".ودعت الوزارة في بيانها: "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".ولفتت إلى أن الوزارة تُهيب "بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا والشرق الأوسط عموما، التنبه إلى تزامن هذه الخروقات الإسرائيلية مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الأجواء وتعكيرها".وجددت وزارة الخارجية اللبنانية "احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية"، وأكدت على دعوتها لانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاقه 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفرشوبا الحدودية (جنوبي لبنان)؛ ردا على إطلاق صاروخ من هذه المنطقة سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل، وعقب ذلك دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود بين لبنان وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230706/اليونيفيل-تدعو-إسرائيل-ولبنان-إلى-ضبط-النفس-بعد-قصف-عبر-الحدود-1078797285.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_881b6cf6a84a8ab0df9d0756536baf5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم

لبنان عن القصف الإسرائيلي على أراضيه: على الدول التنبه إلى توقيت هذه الخروقات

15:58 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزارة الخارجية اللبنانية في بيروت
وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegramNabd
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط بلدة كفرشوبا، واعتبرته اعتداءً على السيادة اللبنانية.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها على "تويتر": "تدين وزارة الخارجية والمغتربين القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، وتعتبره خرقا للقرار 1701 واعتداء على السيادة اللبنانية".
ودعت الوزارة في بيانها: "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".
ولفتت إلى أن الوزارة تُهيب "بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا والشرق الأوسط عموما، التنبه إلى تزامن هذه الخروقات الإسرائيلية مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الأجواء وتعكيرها".
وجددت وزارة الخارجية اللبنانية "احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية"، وأكدت على دعوتها لانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".
قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية 6 يوليو/ تموز 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل ولبنان إلى ضبط النفس بعد قصف عبر الحدود
13:38 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاقه 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفرشوبا الحدودية (جنوبي لبنان)؛ ردا على إطلاق صاروخ من هذه المنطقة سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل، وعقب ذلك دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود بين لبنان وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала