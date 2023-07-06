https://sputnikarabic.ae/20230706/لبنان-عن-القصف-الإسرائيلي-على-أراضيه-على-الدول-التنبه-إلى-توقيت-هذه-الخروقات-1078808473.html

لبنان عن القصف الإسرائيلي على أراضيه: على الدول التنبه إلى توقيت هذه الخروقات

لبنان عن القصف الإسرائيلي على أراضيه: على الدول التنبه إلى توقيت هذه الخروقات

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط بلدة كفرشوبا، واعتبرته اعتداءً على السيادة اللبنانية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T15:58+0000

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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها على "تويتر": "تدين وزارة الخارجية والمغتربين القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، وتعتبره خرقا للقرار 1701 واعتداء على السيادة اللبنانية".ودعت الوزارة في بيانها: "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".ولفتت إلى أن الوزارة تُهيب "بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا والشرق الأوسط عموما، التنبه إلى تزامن هذه الخروقات الإسرائيلية مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الأجواء وتعكيرها".وجددت وزارة الخارجية اللبنانية "احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية"، وأكدت على دعوتها لانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاقه 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفرشوبا الحدودية (جنوبي لبنان)؛ ردا على إطلاق صاروخ من هذه المنطقة سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل، وعقب ذلك دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود بين لبنان وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230706/اليونيفيل-تدعو-إسرائيل-ولبنان-إلى-ضبط-النفس-بعد-قصف-عبر-الحدود-1078797285.html

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