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https://sputnikarabic.ae/20230706/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T18:08+0000
2023-07-06T18:08+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

18:08 GMT 06.07.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
18:07 GMT 06.07.2023
من تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون لدى وصولهم مطار بغداد الدولي، 18 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
الأمم المتحدة: الصراع في السودان يسفر عن 3 ملايين نازح
16:29 GMT
18:06 GMT 06.07.2023
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: نزوح 3 ملايين شخص في السودان خلال أقل من 3 أشهر
11:41 GMT 04.07.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
4 يوليو, 11:27 GMT
10:58 GMT 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
04:22 GMT 03.07.2023
مالك عقار لسبوتنيك: نتمنى أن تلعب الإمارات دورًا في السلام لا الحرب بالسودان
04:21 GMT 03.07.2023
مالك عقار: بعض جهود تسوية أزمة السودان تواجه عقبات والحوار بين الجيش والدعم السريع وارد
04:21 GMT 03.07.2023
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، أن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان، مشيرًا إلى أهمية الدور المنتظر من موسكو في هذا الصدد.
وقال عقار، في حديث مع وكالة سبوتنيك، "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا بأي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".
11:39 GMT 02.07.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني
2 يوليو, 11:38 GMT
11:35 GMT 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري بولاية الخرطوم
00:00 GMT 02.07.2023
الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
الصحة السودانية تدين هجوم "الدعم السريع" على المستشفيات وتحذر من تدهور الوضع
1 يوليو, 23:58 GMT
07:52 GMT 01.07.2023
الجيش السوداني تعلن عن تنفيذ عمليات وصفها بـ"النوعية" ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غرب الخرطوم
06:17 GMT 01.07.2023
والي شمال دارفور يعلن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
06:16 GMT 01.07.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
الدعم السريع تعلن إفشال تحركا للجيش السوداني في شمال بحري وأسر عدد من الجنود
1 يوليو, 05:42 GMT
06:16 GMT 01.07.2023
قوات الدعم السريع السودانية تعلن أنها أفشلت تحركا للجيش السوداني في منطقة شمال بحري
00:08 GMT 27.06.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
حميدتي: نعلن هدنة من طرف واحد في يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى
26 يونيو, 21:57 GMT
15:59 GMT 25.06.2023
مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف بمنطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية
15:01 GMT 25.06.2023
15:01 GMT 25.06.2023
قوات الدعم السريع في السودان تعلن سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم
22:47 GMT 24.06.2023
سقوط طائرة سودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
"الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني
24 يونيو, 21:55 GMT
09:18 GMT 20.06.2023
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