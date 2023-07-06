تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
18:07 GMT 06.07.2023
18:06 GMT 06.07.2023
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: نزوح 3 ملايين شخص في السودان خلال أقل من 3 أشهر
11:41 GMT 04.07.2023
10:58 GMT 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
04:22 GMT 03.07.2023
مالك عقار لسبوتنيك: نتمنى أن تلعب الإمارات دورًا في السلام لا الحرب بالسودان
04:21 GMT 03.07.2023
مالك عقار: بعض جهود تسوية أزمة السودان تواجه عقبات والحوار بين الجيش والدعم السريع وارد
04:21 GMT 03.07.2023
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، أن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان، مشيرًا إلى أهمية الدور المنتظر من موسكو في هذا الصدد.
وقال عقار، في حديث مع وكالة سبوتنيك، "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا بأي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".
11:39 GMT 02.07.2023
11:35 GMT 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري بولاية الخرطوم
00:00 GMT 02.07.2023
07:52 GMT 01.07.2023
الجيش السوداني تعلن عن تنفيذ عمليات وصفها بـ"النوعية" ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غرب الخرطوم
06:17 GMT 01.07.2023
والي شمال دارفور يعلن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
06:16 GMT 01.07.2023
06:16 GMT 01.07.2023
قوات الدعم السريع السودانية تعلن أنها أفشلت تحركا للجيش السوداني في منطقة شمال بحري
00:08 GMT 27.06.2023
15:59 GMT 25.06.2023
مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف بمنطقة الفتيحاب بأم درمان غربي العاصمة السودانية
15:01 GMT 25.06.2023
15:01 GMT 25.06.2023
قوات الدعم السريع في السودان تعلن سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم
22:47 GMT 24.06.2023
09:18 GMT 20.06.2023