https://sputnikarabic.ae/20230706/مروحية-التمساح-تدمر-مدرعة-أوكرانية-حاولت-الفرار-فيديو-1078795243.html
مروحية "التمساح" تدمر مدرعة أوكرانية حاولت الفرار... فيديو
مروحية "التمساح" تدمر مدرعة أوكرانية حاولت الفرار... فيديو
تواصل مروحية "كا-52" الروسية يوما بعد يوم إثبات "علو كعبها" على المدرعات الأوكرانية بمختلف أنواعها، إذ شكلت كابوسا لجنود نظام كييف أيًا كانت المركبة التي... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:43+0000
2023-07-06T12:43+0000
2023-07-06T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لمروحية "كا-52" وهي تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه جنوبي دونيتسك.وكادت المدرعة تلوذ بالفرار لولا الصاروخ الموجه الذي أطلقه طاقم المروحية، والذي أصابها إصابة دقيقة فلم يبقى منها سوى الحطام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
مروحية "التمساح" تدمر مدرعة أوكرانية حاولت الفرار... فيديو
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تواصل مروحية "كا-52" الروسية يوما بعد يوم إثبات "علو كعبها" على المدرعات الأوكرانية بمختلف أنواعها، إذ شكلت كابوسا لجنود نظام كييف أيًا كانت المركبة التي يستقلونها.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لمروحية "كا-52" وهي تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه جنوبي دونيتسك.
وكادت المدرعة تلوذ بالفرار لولا الصاروخ الموجه الذي أطلقه طاقم المروحية، والذي أصابها إصابة دقيقة فلم يبقى منها سوى الحطام.