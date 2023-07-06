https://sputnikarabic.ae/20230706/مصير-ليوبارد-المؤسف-ينتظر-دبابات-تشالنجر2-1078802946.html
مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"
مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"
قال فلاديمير روغوف، عضو الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لـ"سبوتنيك": لم تنشر القوات الأوكرانية بعد الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" على... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:51+0000
2023-07-06T13:51+0000
2023-07-06T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في وقت سابق، ظهرت مقاطع فيديو على قنوات "تلغرام" الأوكرانية مع رسائل تفيد بأن دبابات "تشالنجر2" البريطانية شوهدت على الطريق في اتجاه زابوروجيه.وأوضح روغوف أنه "لا توجد دبابات بريطانية على خط المواجهة حتى الآن، فهي في الاحتياط، حيث تدرك قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أن مصير "تشالنجر" سيكون مؤسفًا مثل مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبة "برادلي" القتالية الأمريكية، التي يحرقها جنودنا ويدمرونها بكفاءة عالية وبسرعة وبشكل جيد".وأضاف روغوف: "تم تحديد مقاطع الفيديو التي ظهرت في المواقع العامة الأوكرانية في وقت سابق من قبلنا على أنها مقاطع فيديو من ميادين تدريب بولندية وبريطانية ودول البلطيق".في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، سارت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.
https://sputnikarabic.ae/20230702/خلاف-ألماني-بولندي-حول-تكاليف-إصلاح-دبابات-ليوبارد-1078664080.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"
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قال فلاديمير روغوف، عضو الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لـ"سبوتنيك": لم تنشر القوات الأوكرانية بعد الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه، حيث فهموا أن المصير المؤسف لدبابات ليوبارد الألمانية ينتظرهم.
في وقت سابق، ظهرت مقاطع فيديو على قنوات "تلغرام" الأوكرانية مع رسائل تفيد بأن دبابات "تشالنجر2" البريطانية شوهدت على الطريق في اتجاه زابوروجيه.
وأوضح روغوف أنه "لا توجد دبابات بريطانية على خط المواجهة حتى الآن، فهي في الاحتياط، حيث تدرك قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أن مصير "تشالنجر" سيكون مؤسفًا مثل مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبة "برادلي" القتالية الأمريكية، التي يحرقها جنودنا ويدمرونها بكفاءة عالية وبسرعة وبشكل جيد".
وبحسب قوله: "إن الدعاية الأوكرانية تقوم بنشر الفيديو الخاص بالظهور المزعوم للدبابات البريطانية، وتقديمها على أنها سلاح خارق جديد من أجل رفع الروح المعنوية المتدهورة في صفوف القوات الأوكرانية".
وأضاف روغوف: "تم تحديد مقاطع الفيديو التي ظهرت في المواقع العامة الأوكرانية في وقت سابق من قبلنا على أنها مقاطع فيديو من ميادين تدريب بولندية وبريطانية ودول البلطيق".
في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، سارت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.