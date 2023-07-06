عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/مصير-ليوبارد-المؤسف-ينتظر-دبابات-تشالنجر2-1078802946.html
مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"
مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"
قال فلاديمير روغوف، عضو الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لـ"سبوتنيك": لم تنشر القوات الأوكرانية بعد الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" على... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:51+0000
2023-07-06T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062456686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36a1de8944ec0f1363ba0dc50d2b70e6.jpg
في وقت سابق، ظهرت مقاطع فيديو على قنوات "تلغرام" الأوكرانية مع رسائل تفيد بأن دبابات "تشالنجر2" البريطانية شوهدت على الطريق في اتجاه زابوروجيه.وأوضح روغوف أنه "لا توجد دبابات بريطانية على خط المواجهة حتى الآن، فهي في الاحتياط، حيث تدرك قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أن مصير "تشالنجر" سيكون مؤسفًا مثل مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبة "برادلي" القتالية الأمريكية، التي يحرقها جنودنا ويدمرونها بكفاءة عالية وبسرعة وبشكل جيد".وأضاف روغوف: "تم تحديد مقاطع الفيديو التي ظهرت في المواقع العامة الأوكرانية في وقت سابق من قبلنا على أنها مقاطع فيديو من ميادين تدريب بولندية وبريطانية ودول البلطيق".في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، سارت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.
https://sputnikarabic.ae/20230702/خلاف-ألماني-بولندي-حول-تكاليف-إصلاح-دبابات-ليوبارد-1078664080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062456686_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c7c03e8a1a02e87fcb86946965b964cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"

13:51 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال فلاديمير روغوف، عضو الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لـ"سبوتنيك": لم تنشر القوات الأوكرانية بعد الدبابات البريطانية "تشالنجر 2" على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه، حيث فهموا أن المصير المؤسف لدبابات ليوبارد الألمانية ينتظرهم.
في وقت سابق، ظهرت مقاطع فيديو على قنوات "تلغرام" الأوكرانية مع رسائل تفيد بأن دبابات "تشالنجر2" البريطانية شوهدت على الطريق في اتجاه زابوروجيه.
وأوضح روغوف أنه "لا توجد دبابات بريطانية على خط المواجهة حتى الآن، فهي في الاحتياط، حيث تدرك قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أن مصير "تشالنجر" سيكون مؤسفًا مثل مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبة "برادلي" القتالية الأمريكية، التي يحرقها جنودنا ويدمرونها بكفاءة عالية وبسرعة وبشكل جيد".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
خلاف ألماني بولندي حول تكاليف إصلاح دبابات "ليوبارد"
2 يوليو, 17:42 GMT

وبحسب قوله: "إن الدعاية الأوكرانية تقوم بنشر الفيديو الخاص بالظهور المزعوم للدبابات البريطانية، وتقديمها على أنها سلاح خارق جديد من أجل رفع الروح المعنوية المتدهورة في صفوف القوات الأوكرانية".

وأضاف روغوف: "تم تحديد مقاطع الفيديو التي ظهرت في المواقع العامة الأوكرانية في وقت سابق من قبلنا على أنها مقاطع فيديو من ميادين تدريب بولندية وبريطانية ودول البلطيق".
في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، سارت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала