https://sputnikarabic.ae/20230706/مقاتلات-إف-16-العراقية-تدمر-وكرا-لعصابات-داعش-1078781101.html

مقاتلات "إف-16" العراقية تدمر وكرا لعصابات "داعش"

مقاتلات "إف-16" العراقية تدمر وكرا لعصابات "داعش"

شن الطيران الحربي العراقي غارة جوية استهدفت عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T07:45+0000

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أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان إن القوات العراقية تواصل عملها لتضييق الخناق على بقايا تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، مشيرة إلى أن ذلك يجري بالتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية في الدولة.وأوضح البيان أن تعقب عصابات "داعش" يتم بفضل جهد استخباراتي دقيق يتم الاعتماد عليه في تنفيذ مهام استهداف التنظيم الإرهابي في عموم العراق.ولفت البيان إلى أن جهاز الأمن الوطني تمكن من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم، مشيرا إلى أن العملية تمت تحت إشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.وأضاف البيان أن العملية تم تنفيذها بواسطة مقاتلات "إف-16" وأنه عقب الهجوم قامت القوات الأمنية بتفتيش المكان المستهدف فعثرت على جثتين ومسدس وقنبلة يدوية كانت بحوزتهم.

https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-الضابط-الأمريكي-الذي-يدير-عمليات-داعش-في-سوريا-1078683293.html

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