https://sputnikarabic.ae/20230706/مقتل-إسرائيلي-إثر-إطلاق-نار-قرب-مستوطنة-كدوميم-في-الضفة-الغربية-1078802606.html
مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" في الضفة الغربية
مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" في الضفة الغربية
قتل إسرائيلي وأصيب آخر، اليوم الخميس، قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية، وسط تصاعد التوترات مع الفلسطينيين، خلال الأيام الأخيرة الماضية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:17+0000
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وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الهجوم نفذه فلسطيني من سيارة عابرة قرب المستوطنة الواقعة إلى الغرب من نابلس.وأضافت: "تم إطلاق النار على الإرهابي وتحييده، وفي الوقت نفسه، تم تفعيل صافرات الإنذار في كدوميم وصدرت تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تحييد الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم قبل فترة وجيزة. مزيد من التفاصيل لاحقا".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط واسعة للتحقق فيما إذا كان المنفذ الذي تم تصفيته قد تحرك بمفرده، أو إذا كان معه مسلح آخر.وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن منفذ العملية أطلق النار على رجل أمن (حارس المستوطنة)، وواصل الركض وأطلق النار على إسرائيلي آخر.ويشار إلى أن مستوطنة "كدوميم" يسكنها عدد من المسؤولين في حكومة اليمين الإسرائيلية، من بينهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية".من جانبها، علقت حركة "حماس" الفلسطينية على العملية، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح له: "عملية فدائية بين قلقيلية ونابلس في تطبيق عملي لما أعلنته المقاومة أن مخيم جنين لن يقاتل وحده".وتابع قاسم: "على الاحتلال أن يبقى دائما في حالة انتظار لردود المقاومة على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته".وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.وفي يوم الثلاثاء الماضي، أنهى الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شارك فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" في الضفة الغربية
تابعنا عبر
قتل إسرائيلي وأصيب آخر، اليوم الخميس، قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية، وسط تصاعد التوترات مع الفلسطينيين، خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأوضحت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية أن الهجوم نفذه فلسطيني من سيارة عابرة قرب المستوطنة الواقعة إلى الغرب من نابلس.
وأضافت: "تم إطلاق النار على الإرهابي وتحييده، وفي الوقت نفسه، تم تفعيل صافرات الإنذار في كدوميم وصدرت تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تحييد الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم قبل فترة وجيزة. مزيد من التفاصيل لاحقا".
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط واسعة للتحقق فيما إذا كان المنفذ الذي تم تصفيته قد تحرك بمفرده، أو إذا كان معه مسلح آخر.
وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن منفذ العملية أطلق النار على رجل أمن (حارس المستوطنة)، وواصل الركض وأطلق النار على إسرائيلي آخر.
ويشار إلى أن مستوطنة "كدوميم" يسكنها عدد من المسؤولين في حكومة اليمين الإسرائيلية، من بينهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية".
من جانبها، علقت حركة
"حماس" الفلسطينية على العملية، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح له: "عملية فدائية بين قلقيلية ونابلس في تطبيق عملي لما أعلنته المقاومة أن مخيم جنين لن يقاتل وحده".
وتابع قاسم: "على الاحتلال أن يبقى دائما في حالة انتظار لردود المقاومة على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته".
وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أنهى الجيش الإسرائيلي
عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شارك فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.