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https://sputnikarabic.ae/20230706/موسكو-التقارير-حول-مفاوضات-مسؤولين-أمريكيين-سابقين-مع-لافروف-مضللة--1078798573.html
موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة
موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات المتعلقة بمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين أمريكيين... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:46+0000
2023-07-06T13:46+0000
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ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن مصادر لم تسمها، زعمت أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، لوضع الأساس لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات"مينسك-3"مع روسيا.وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-حول-دعوة-زيلينسكي-لضم-أوكرانيا-للناتو-تدل-على-عدم-رغبة-كييف-في-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-1077675199.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة

13:46 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات المتعلقة بمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين أمريكيين سابقين، في أبريل/ نيسان الماضي، بأنها مزيفة ومضللة وتقارير كاذبة.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "هذه معلومات مضللة وهمية، أطلقت في وسائل الإعلام الغربية".

ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن مصادر لم تسمها، زعمت أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، لوضع الأساس لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
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وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات"مينسك-3"مع روسيا.
وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
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