https://sputnikarabic.ae/20230706/موسكو-التقارير-حول-مفاوضات-مسؤولين-أمريكيين-سابقين-مع-لافروف-مضللة--1078798573.html

موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة

موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات المتعلقة بمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين أمريكيين... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T13:46+0000

2023-07-06T13:46+0000

2023-07-06T13:46+0000

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أخبار أوكرانيا

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ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن مصادر لم تسمها، زعمت أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، لوضع الأساس لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات"مينسك-3"مع روسيا.وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-حول-دعوة-زيلينسكي-لضم-أوكرانيا-للناتو-تدل-على-عدم-رغبة-كييف-في-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-1077675199.html

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