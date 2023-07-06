https://sputnikarabic.ae/20230706/موسكو-التقارير-حول-مفاوضات-مسؤولين-أمريكيين-سابقين-مع-لافروف-مضللة--1078798573.html
موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة
موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات المتعلقة بمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين أمريكيين... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:46+0000
2023-07-06T13:46+0000
2023-07-06T13:46+0000
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ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن مصادر لم تسمها، زعمت أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، لوضع الأساس لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات"مينسك-3"مع روسيا.وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-حول-دعوة-زيلينسكي-لضم-أوكرانيا-للناتو-تدل-على-عدم-رغبة-كييف-في-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-1077675199.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
موسكو: التقارير حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضللة
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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات المتعلقة بمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين أمريكيين سابقين، في أبريل/ نيسان الماضي، بأنها مزيفة ومضللة وتقارير كاذبة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "هذه معلومات مضللة وهمية، أطلقت في وسائل الإعلام الغربية".
ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن مصادر لم تسمها، زعمت أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، لوضع الأساس لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.
وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات"مينسك-3"مع روسيا.
وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.