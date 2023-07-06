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https://sputnikarabic.ae/20230706/هفوة-صغيرة-محزنة-كلفت-عداءة-المركز-الأول-فيديو-1078785154.html
هفوة صغيرة "محزنة" كلفت عداءة المركز الأول... فيديو
هفوة صغيرة "محزنة" كلفت عداءة المركز الأول... فيديو
خسرت عداءة إثيوبية الميدالية الذهبية بطريقة غريبة ومحزنة في نفس الوقت، بعدما انعطفت عن المسار الرئيسي لمضمار السباق قبل نحو 150 مترا من خط النهاية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:25+0000
2023-07-06T09:25+0000
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وانعطفت العداءة الإثيوبية بسبب خطأ في التقدير ناتج عن اتباعها مسار الدراجة النارية التي أمامها قبل الوصول إلى خط النهاية بمسافة قصيرة في سباق 10 كيلومترات في ولاية جورجيا الأمريكية.وقد يكون من الخطأ وجود ممر آخر قبل خط النهاية مخصص لخروج الدراجات النارية، لأن ذلك قد يتسبب بحدوث مثل هذا اللبس خلال السباق.شاهد أيضا: مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

هفوة صغيرة "محزنة" كلفت عداءة المركز الأول... فيديو

09:25 GMT 06.07.2023
© ANDY LYONSشاكاري ريتشاردسون سادس عداءة في التاريخ
شاكاري ريتشاردسون سادس عداءة في التاريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© ANDY LYONS
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خسرت عداءة إثيوبية الميدالية الذهبية بطريقة غريبة ومحزنة في نفس الوقت، بعدما انعطفت عن المسار الرئيسي لمضمار السباق قبل نحو 150 مترا من خط النهاية.
وانعطفت العداءة الإثيوبية بسبب خطأ في التقدير ناتج عن اتباعها مسار الدراجة النارية التي أمامها قبل الوصول إلى خط النهاية بمسافة قصيرة في سباق 10 كيلومترات في ولاية جورجيا الأمريكية.

وتظهر المشاهد لحظة انعطاف الدراجة النارية التي تسبق العدائين عادة، لتنعطف خلفها الشابة الإثيوبية في خطأ كلفها المركز الأول.

وقد يكون من الخطأ وجود ممر آخر قبل خط النهاية مخصص لخروج الدراجات النارية، لأن ذلك قد يتسبب بحدوث مثل هذا اللبس خلال السباق.
شاهد أيضا: مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
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