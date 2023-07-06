https://sputnikarabic.ae/20230706/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تصل-إلى-الصين-لتثبيت-العلاقات-المتوترة-مع-بكين-1078792273.html

وزيرة الخزانة الأمريكية تصل إلى الصين لتثبيت العلاقات المتوترة مع بكين

وزيرة الخزانة الأمريكية تصل إلى الصين لتثبيت العلاقات المتوترة مع بكين

وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، اليوم الخميس، وذلك في زيارة تستغرق 4 أيام. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T11:27+0000

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وكان في استقبال يلين لدى وصولها إلى مطار بكين الدولي، السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز، وكذلك المسؤول في وزارة المال الصينية، يانغ ينغ مينغ، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وتهدف زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى تحسين الاتصالات بين أمريكا والصين، وتثبيت العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.وتعد رحلة جانيت يلين، المستمرة حتى يوم الأحد الموافق 9 يوليو/ تموز الجاري، هي الأولى لها في الصين كوزيرة للخزانة، وتأتي بعد أسابيع فقط من قيام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة نادرة للبلاد.وستشهد الزيارة سعي جانيت يلين، لتوسيع خطوط المراسلات وتجنب سوء الاتصالات بين بلادها والصين، وتوسيع التعاون في الاقتصاد العالمي، وتغير المناخ وأزمة الديون الأمريكية، وغيرها من القضايا، وفقا لمسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية.وفي تعليق الصين على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فينغ، إن "الصين تأمل أن تجتمع مع أمريكا في منتصف الطريق، وأن ينفذا بشكل كامل التوافق المهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، وأن يزيلا التدخلات في الإجراءات، ويديرا خلافاتهما، وأن يعززا الحوار بينهما بإخلاص، وأن ينفذا التعاون لوقف التدهور وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

https://sputnikarabic.ae/20230703/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تجري-زيارة-إلى-الصين-وخبراء-قد-ترتكز-على-ديون-الولايات-المتحدة-1078675281.html

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