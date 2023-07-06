https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-الخارجية-الإيراني-يلتقي-بنظيره-الكويتي-لأول-مرة-بعد-خلاف-حول-حقل-نفطي-1078787491.html

وزير الخارجية الإيراني يلتقي بنظيره الكويتي لأول مرة بعد خلاف حول حقل نفطي

وزير الخارجية الإيراني يلتقي بنظيره الكويتي لأول مرة بعد خلاف حول حقل نفطي

أكدت الكويت وإيران، اليوم الخميس، ضرورة استمرار الحوار بين البلدين ودعم كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T10:09+0000

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وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الوزير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، التقى مساء أمس الأربعاء، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو".وأضافت أن "اللقاء تمحور حول استكمال المحادثات التي تمت في الكويت، خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للبلاد، الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، وضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أكد الاثنين الماضي، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".وأكد أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".من جهتها، وجّهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل "الدّرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدّرة بكامله هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".وكانت السعودية والكويت، اتفقتا في وقت سابق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدّرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.

https://sputnikarabic.ae/20230703/وزير-النفط-الكويتي-نرفض-الادعاءات-والإجراءات-الإيرانية-بشأن-حقل-الدرة-جملة-وتفصيلا-1078695183.html

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