عربي
الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-المال-التركي-برنامجنا-الاقتصادي-يعتمد-على-3-محاور-1078791832.html
وزير المال التركي: برنامجنا الاقتصادي يعتمد على 3 محاور
وزير المال التركي: برنامجنا الاقتصادي يعتمد على 3 محاور
قال وزير المال التركي محمد شيمشك، إن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور، مشيرًا إلى أنها تتضمن العديد من الإصلاحات. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:29+0000
2023-07-06T11:29+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078104332_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_21c62b28fb366c9a23ee17fe434a8ad9.jpg
جاء ذلك في بيان على "تويتر" تحدث فيه شيمشك عن محاور البرنامج الاقتصادي التركي التي تشملالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم الخميس.ولفت وزير المال التركي إلى أن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية.وأوضح أن المعايير الأوروبية (معايير معاهدة ماستريخت) تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخما.ويشمل ذلك نسبة لا تتجاوز 1.5 نقطة عن تلك البلدان، إضافة إلى شرط عدم تجاوز عجز الميزانية 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.كما أشار محمد شيمشك إلى أن الهدف من التشديد النقدي هو خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، بينما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق استقرار مالي مستدام في تركيا.يذكر أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، سجل 38.21 في المئة، مقارنة مع 39.59 في المئة العام الماضي، وهو ما يعني تراجع التضخم إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا.وتسببت الأزمة الاقتصادية في تركيا لارتفاع حاد في التضخم السنوي، العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي جديد تم بموجبه خفض أسعار الفائدة، وأدى إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230705/معدل-التضخم-في-تركيا-يتراجع-إلى-أدنى-مستوى-خلال-18-شهرا-1078752095.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/وزير-المالية-التركي-أردوغان-يعتزم-زيارة-الإمارات-لتوقيع-اتفاقيات-شاملة-1078705835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078104332_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_3a6895548a3e011dd924705ef9b184e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

وزير المال التركي: برنامجنا الاقتصادي يعتمد على 3 محاور

11:29 GMT 06.07.2023
© AFP 2023البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
قال وزير المال التركي محمد شيمشك، إن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور، مشيرًا إلى أنها تتضمن العديد من الإصلاحات.
جاء ذلك في بيان على "تويتر" تحدث فيه شيمشك عن محاور البرنامج الاقتصادي التركي التي تشمل
الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم الخميس.
شارع الاستقلال في إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
معدل التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا
أمس, 09:52 GMT
ولفت وزير المال التركي إلى أن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية.
وأوضح أن المعايير الأوروبية (معايير معاهدة ماستريخت) تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخما.
ويشمل ذلك نسبة لا تتجاوز 1.5 نقطة عن تلك البلدان، إضافة إلى شرط عدم تجاوز عجز الميزانية 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
وزير المالية التركي: أردوغان يعتزم زيارة الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة
4 يوليو, 07:14 GMT
كما أشار محمد شيمشك إلى أن الهدف من التشديد النقدي هو خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، بينما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق استقرار مالي مستدام في تركيا.
يذكر أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، سجل 38.21 في المئة، مقارنة مع 39.59 في المئة العام الماضي، وهو ما يعني تراجع التضخم إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في تركيا لارتفاع حاد في التضخم السنوي، العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي جديد تم بموجبه خفض أسعار الفائدة، وأدى إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала