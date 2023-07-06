https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-المال-التركي-برنامجنا-الاقتصادي-يعتمد-على-3-محاور-1078791832.html

وزير المال التركي: برنامجنا الاقتصادي يعتمد على 3 محاور

وزير المال التركي: برنامجنا الاقتصادي يعتمد على 3 محاور

قال وزير المال التركي محمد شيمشك، إن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور، مشيرًا إلى أنها تتضمن العديد من الإصلاحات. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T11:29+0000

2023-07-06T11:29+0000

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جاء ذلك في بيان على "تويتر" تحدث فيه شيمشك عن محاور البرنامج الاقتصادي التركي التي تشملالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم الخميس.ولفت وزير المال التركي إلى أن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية.وأوضح أن المعايير الأوروبية (معايير معاهدة ماستريخت) تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخما.ويشمل ذلك نسبة لا تتجاوز 1.5 نقطة عن تلك البلدان، إضافة إلى شرط عدم تجاوز عجز الميزانية 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.كما أشار محمد شيمشك إلى أن الهدف من التشديد النقدي هو خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، بينما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق استقرار مالي مستدام في تركيا.يذكر أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، سجل 38.21 في المئة، مقارنة مع 39.59 في المئة العام الماضي، وهو ما يعني تراجع التضخم إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا.وتسببت الأزمة الاقتصادية في تركيا لارتفاع حاد في التضخم السنوي، العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي جديد تم بموجبه خفض أسعار الفائدة، وأدى إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

https://sputnikarabic.ae/20230705/معدل-التضخم-في-تركيا-يتراجع-إلى-أدنى-مستوى-خلال-18-شهرا-1078752095.html

https://sputnikarabic.ae/20230704/وزير-المالية-التركي-أردوغان-يعتزم-زيارة-الإمارات-لتوقيع-اتفاقيات-شاملة-1078705835.html

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