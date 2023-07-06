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https://sputnikarabic.ae/20230706/وسائل-إعلام-عالمية-تؤكد-عدم-امتلاك-أمريكا-كمية-كافية-من-الأسلحة-لمواجهة-روسيا-أوالصين-1078795339.html
وسائل إعلام عالمية تؤكد عدم امتلاك أمريكا كمية كافية من الأسلحة لمواجهة روسيا أوالصين
وسائل إعلام عالمية تؤكد عدم امتلاك أمريكا كمية كافية من الأسلحة لمواجهة روسيا أوالصين
بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه في حالة حدوث نزاع مباشر مع روسيا أو الصين، قد لا يستمر مخزون الأسلحة الموجهة بدقة لأكثر من ساعات أو أيام. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:46+0000
2023-07-06T12:48+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال المنشور: "إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه روسيا أو الصين بشكل مباشر، فإن مخزونات الأسلحة الموجهة بدقة يمكن أن تنفد في غضون ساعات أو أيام"، دون إعطاء تفاصيل عن هذه الحسابات.وورد في المقال: "بعد ذلك بوقت قصير ستستنفد الولايات المتحدة الإمدادات الحيوية الأخرى".قالت وزيرة الجيش الأمريكية، كريستين ورموت، في أبريل / نيسان الماضي، إن الصراع في أوكرانيا أظهر أن التقديرات الأمريكية لاستخدام الذخيرة في النزاعات المسلحة لم تُقدَّر بشكل واقعي كما ينبغي على. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة من أجل "القدرة ليس فقط على الاستمرار في مساعدة الأوكرانيين، ولكن أيضًا لتجديد مخزونهم". وقالت إن الجيش الأمريكي يعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في قاعدة صناعية لزيادة معدل إنتاج الذخيرة، وقد حصل بالفعل على عقود مع عدد من الشركات المصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".
https://sputnikarabic.ae/20230428/الجيش-الصيني-يرفع-حالة-التأهب-بعد-رصد-طائرة-عسكرية-أمريكية-فوق-مضيق-تايوان-1076401069.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

وسائل إعلام عالمية تؤكد عدم امتلاك أمريكا كمية كافية من الأسلحة لمواجهة روسيا أوالصين

12:46 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . ALEXEY FELEPPOVE / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ روسية
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه في حالة حدوث نزاع مباشر مع روسيا أو الصين، قد لا يستمر مخزون الأسلحة الموجهة بدقة لأكثر من ساعات أو أيام.
وقال المنشور: "إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه روسيا أو الصين بشكل مباشر، فإن مخزونات الأسلحة الموجهة بدقة يمكن أن تنفد في غضون ساعات أو أيام"، دون إعطاء تفاصيل عن هذه الحسابات.
وورد في المقال: "بعد ذلك بوقت قصير ستستنفد الولايات المتحدة الإمدادات الحيوية الأخرى".

في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن دول الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة، حيث أصبحت مخزوناتها نادرة.

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قالت وزيرة الجيش الأمريكية، كريستين ورموت، في أبريل / نيسان الماضي، إن الصراع في أوكرانيا أظهر أن التقديرات الأمريكية لاستخدام الذخيرة في النزاعات المسلحة لم تُقدَّر بشكل واقعي كما ينبغي على. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة من أجل "القدرة ليس فقط على الاستمرار في مساعدة الأوكرانيين، ولكن أيضًا لتجديد مخزونهم". وقالت إن الجيش الأمريكي يعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في قاعدة صناعية لزيادة معدل إنتاج الذخيرة، وقد حصل بالفعل على عقود مع عدد من الشركات المصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".
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