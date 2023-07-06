https://sputnikarabic.ae/20230706/-إعلام-زيلينسكي-يزور-تركيا-لإجراء-محادثات-مع-أردوغان-1078797980.html
إعلام: زيلينسكي يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان
إعلام: زيلينسكي يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان
ذكرت وسائل إعلامية تركية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيزور تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وستعقد محادثات بين الزعيمين... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:28+0000
2023-07-06T13:28+0000
2023-07-06T13:28+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "الصباح" التركية نقلا عن مصادر أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيزور تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل قمة قادة الناتو في فيلنيوس. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "صباح"، سيلتقي زيلينسكي والرئيس أردوغان في إسطنبول. وكان الرئيس أردوغان من بين أكثر القادة الذين التقوا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالرئيس الأوكراني زيلينسكي".وقدمت أوكرانيا طلبًا عاجلًا للانضمام إلى حلف "الناتو" في سبتمبر/ أيلول 2022، وتعقد قمة حلف "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري.تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعضاء "الناتو" سيناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون الحاجة لتنفيذ شروط الانضمام الموجودة في "خطة العمل للحصول على العضوية".من جهته، استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الناتو طالما أن النزاع في أراضيها لا يزال قائمًا.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-الرئاسة-التركية-واشنطن-ولندن-لا-تسعيان-لإنجاح-وساطة-أردوغان-بين-بوتين-وزيلينسكي-1074363511.html
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العالم, رصد عسكري
إعلام: زيلينسكي يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان
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ذكرت وسائل إعلامية تركية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيزور تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وستعقد محادثات بين الزعيمين في إسطنبول، قبل قمة "الناتو" في فيلنيوس.
وذكرت صحيفة "الصباح" التركية نقلا عن مصادر أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيزور تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل قمة قادة الناتو في فيلنيوس. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "صباح"، سيلتقي زيلينسكي والرئيس أردوغان في إسطنبول. وكان الرئيس أردوغان من بين أكثر القادة الذين التقوا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالرئيس الأوكراني زيلينسكي".
وقدمت أوكرانيا طلبًا عاجلًا للانضمام إلى حلف "الناتو" في سبتمبر/ أيلول 2022، وتعقد قمة حلف "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس
، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري.
تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعضاء "الناتو" سيناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون الحاجة لتنفيذ شروط الانضمام الموجودة في "خطة العمل للحصول على العضوية".
من جهته، استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الناتو طالما أن النزاع في أراضيها لا يزال قائمًا.