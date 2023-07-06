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القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/-المدفعية-الروسية-تدمر-5-مدافع-هاوتزر-و3مدافع-هاون-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1078775845.html
المدفعية الروسية تدمر 5 مدافع "هاوتزر" و3 مدافع "هاون" أوكرانية
المدفعية الروسية تدمر 5 مدافع "هاوتزر" و3 مدافع "هاون" أوكرانية
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، صباح اليوم الخميس بأن مدفعية المجموعة نجحت في تدمير ثلاثة مدافع هاون وخمسة مدافع هاوتزر... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T02:25+0000
2023-07-06T03:21+0000
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وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال القتال القصفي، تم تدمير مدفعين هاون من طراز دي-20، ومنصة المدفعية المحمولة ذاتية الدفع M777، ومدفعين هاون آليين في مواقع إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا وسبورنو وسفيتلوغورسك".وأضاف: "تم أيضًا تدمير نظام المدفعية المحمولة ذاتية الدفع "بي زد إتش 2000" في منطقة دروجكوفكا، ومدفع هاون "دي-20" بالقرب من مدينة فيودوروفكا، ومركبة قتال للمشاة للعدو في منطقة نيفيلسكي".من جهة أخرى، أصابت وحدة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو-س" مخزن الذخيرة التابع للقوات الأوكرانية في منطقة دروجكوفكا، بحسب أستافييف. وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078774846.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري

المدفعية الروسية تدمر 5 مدافع "هاوتزر" و3 مدافع "هاون" أوكرانية

02:25 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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حصري
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، صباح اليوم الخميس بأن مدفعية المجموعة نجحت في تدمير ثلاثة مدافع هاون وخمسة مدافع هاوتزر أوكرانية، بما في ذلك مدفعية هاوتزر M777 الأمريكية ودبابة "بي زد إتش 2000" الألمانية.
وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "خلال القتال القصفي، تم تدمير مدفعين هاون من طراز دي-20، ومنصة المدفعية المحمولة ذاتية الدفع M777، ومدفعين هاون آليين في مواقع إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا وسبورنو وسفيتلوغورسك".
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وأضاف: "تم أيضًا تدمير نظام المدفعية المحمولة ذاتية الدفع "بي زد إتش 2000" في منطقة دروجكوفكا، ومدفع هاون "دي-20" بالقرب من مدينة فيودوروفكا، ومركبة قتال للمشاة للعدو في منطقة نيفيلسكي".
من جهة أخرى، أصابت وحدة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو-س" مخزن الذخيرة التابع للقوات الأوكرانية في منطقة دروجكوفكا، بحسب أستافييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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