https://sputnikarabic.ae/20230706/-ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-زيلينسكي-يخطط-لمهاجمة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1078778828.html

ضابط في المخابرات الأمريكية: زيلينسكي يخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

ضابط في المخابرات الأمريكية: زيلينسكي يخطط لمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

صرح الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيل غيرالدي، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بسبب فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، مستعد... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T07:21+0000

2023-07-06T07:21+0000

2023-07-06T07:21+0000

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وقال في مقابلة مع قناة "Judging Freedom": "لم ينجح الهجوم الأوكراني. لقد كانت ورقته الرابحة، لإظهار النجاح في ساحة المعركة والحصول على دعم مباشر من الناتو لنفسه".ويعتقد غيرالدي أنه في هذه الحالة، يمكن القضاء على رئيس نظام كييف من أجل تجنب كارثة نووية.وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230705/غروسي-يكذب-مزاعم-زيلينسكي-لم-نعثر-على-أي-دليل-لتفخيخ-محطة-زابوروجيه-في-عملية-التفتيش-الأخيرة-1078753966.html

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