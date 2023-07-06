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الدفاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن توجيه ضربة ضخمة في لوفوف
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/-وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تقرر-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-1078804771.html
وسائل إعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية
وسائل إعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدر في الإدارة الرئاسية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:16+0000
2023-07-06T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وبحسب الصحفيين، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية. وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت بالفعل الموافقة على الإمدادات.وقال الصحفيون: "هذا ما أكده مساء الأربعاء مسؤول في الإدارة طلب عدم الكشف عن هويته".في وقت سابق، نقلت صحف بريطانية عن مصادر حكومية لم تسمها أن السلطات الأمريكية قد تقرر تسليم الذخائر هذا الأسبوع. الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.وكانت وسائل الإعلام أفادت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230702/خبير-الغرب-يتخبط-في-خسائره-ويلجأ-إلى-الأسلحة-العنقودية-لأنه-فشل-في-المواجهة--1078660818.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

وسائل إعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

14:16 GMT 06.07.2023
© YouTube.com / القنبلة العنقودية
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدر في الإدارة الرئاسية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.
وبحسب الصحفيين، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية. وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت بالفعل الموافقة على الإمدادات.
وقال الصحفيون: "هذا ما أكده مساء الأربعاء مسؤول في الإدارة طلب عدم الكشف عن هويته".
في وقت سابق، نقلت صحف بريطانية عن مصادر حكومية لم تسمها أن السلطات الأمريكية قد تقرر تسليم الذخائر هذا الأسبوع. الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.
خبير: الغرب يتخبط في خسائره وليجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فاشل في المواجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: الغرب يتخبط في خسائره ويلجأ إلى الأسلحة العنقودية لأنه فشل في المواجهة
2 يوليو, 13:01 GMT
وكانت وسائل الإعلام أفادت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
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