https://sputnikarabic.ae/20230706/-وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تقرر-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-1078804771.html

وسائل إعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

وسائل إعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدر في الإدارة الرئاسية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T14:16+0000

2023-07-06T14:16+0000

2023-07-06T14:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

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وبحسب الصحفيين، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية. وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت بالفعل الموافقة على الإمدادات.وقال الصحفيون: "هذا ما أكده مساء الأربعاء مسؤول في الإدارة طلب عدم الكشف عن هويته".في وقت سابق، نقلت صحف بريطانية عن مصادر حكومية لم تسمها أن السلطات الأمريكية قد تقرر تسليم الذخائر هذا الأسبوع. الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.وكانت وسائل الإعلام أفادت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230702/خبير-الغرب-يتخبط-في-خسائره-ويلجأ-إلى-الأسلحة-العنقودية-لأنه-فشل-في-المواجهة--1078660818.html

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