https://sputnikarabic.ae/20230707/أعضاء-في-الكونغرس-يقدمون-تعديلا-يحظر-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-نظام-كييف--1078823986.html
أعضاء في الكونغرس يقدمون تعديلا يحظر نقل الذخائر العنقودية إلى نظام كييف
أعضاء في الكونغرس يقدمون تعديلا يحظر نقل الذخائر العنقودية إلى نظام كييف
كشفت مصادر إعلامية غربية عزم أعضاء في الكونغرس الأمريكي العمل على إدخال تعديل على قانون الدفاع يحظر نقل الذخائر العنقودية إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T10:49+0000
2023-07-07T10:49+0000
2023-07-07T10:49+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101699/53/1016995367_0:663:1386:1443_1920x0_80_0_0_9e752e42a58472f531569ee5ab5b49bb.jpg
وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتزمون إدخال تعديل على قانون الدفاع في البلاد من شأنه حظر نقل الذخائر العنقودية إلى الخارج.بالإضافة إلى ذلك، "لا يجوز بيع أو نقل أي ذخائر عنقودية أو تكنولوجيا ذخائر عنقودية"، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن مسودة الوثيقة.ونوهت الصحيفة إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، يؤيدون نقل الذخائر العنقودية إلى نظام كييف، بينما يعارضها الديمقراطيون.وتعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.وأضاف: "سنعطي الأفضلية للقذائف ذات المُعامل المنخفض للقنابل غير المنفجرة".وأكد أن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة، في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأنواع التي قد تتسلمها أوكرانيا "لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%".وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر عنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230706/البنتاغون-يتعهد-بإمداد-كييف-بذخائر-عنقودية-ذات-فعالية-كبيرة-1078813240.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تحذر-أمريكا-من-التصعيد-العنقودي-1078805368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101699/53/1016995367_0:533:1386:1573_1920x0_80_0_0_b0c5b63225f5ea42ea5902d54656d175.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أعضاء في الكونغرس يقدمون تعديلا يحظر نقل الذخائر العنقودية إلى نظام كييف
تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية غربية عزم أعضاء في الكونغرس الأمريكي العمل على إدخال تعديل على قانون الدفاع يحظر نقل الذخائر العنقودية إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية الأنباء التي تحدثت عن نية واشنطن إرسال هذه الذخائر إلى نظام كييف.
وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتزمون إدخال تعديل على قانون الدفاع في البلاد من شأنه حظر نقل الذخائر العنقودية إلى الخارج.
وينص مشروع التعديل على أنه "لا يجوز تقديم أي مساعدة عسكرية بالذخائر العنقودية، ولا يجوز إصدار رخصة تصدير عسكرية للذخائر العنقودية".
بالإضافة إلى ذلك، "لا يجوز بيع أو نقل أي ذخائر عنقودية أو تكنولوجيا ذخائر عنقودية"، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن مسودة الوثيقة.
ونوهت الصحيفة إلى أن أعضاء الحزب
الجمهوري في الكونغرس، يؤيدون نقل الذخائر العنقودية إلى نظام كييف، بينما يعارضها الديمقراطيون.
وتعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
، أمس الخميس، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم اختيار الذخائر العنقودية لأوكرانيا بعناية كبيرة.
وأضاف: "سنعطي الأفضلية للقذائف ذات المُعامل المنخفض للقنابل غير المنفجرة".
وأكد أن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة، في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأنواع التي قد تتسلمها أوكرانيا "لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%".
وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر عنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد
.