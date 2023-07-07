عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أمريكا-تمنح-الموافقة-الكاملة-لأول-دواء-فعال-يبطئ-تطور-ألزهايمر-1078833125.html
أمريكا تمنح "الموافقة الكاملة" لأول دواء فعال يبطئ تطور ألزهايمر
أمريكا تمنح "الموافقة الكاملة" لأول دواء فعال يبطئ تطور ألزهايمر
منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة لدواء جديد لعلاج مرض ألزهايمر، ما يجعله متاحا ‏على نطاق واسع للجمهور، من خلال التأمين الصحي الذي تديره... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T14:00+0000
2023-07-07T14:00+0000
مجتمع
منوعات
علوم
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg
وكان دواء "ليكيمبي" قد حاز على موافقة سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يعني أنه لم يتم تغطيته على نطاق واسع من قبل برنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، الذي تديره الحكومة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، وفقا لموقع "Medpage Today".القرار الذي صدر، أمس الخميس، جاء بعد إجراء المزيد من الدراسة للدواء، ما يجعل نظام "ميديكير" يتحمل جزءا كبيرا من العلاج، بعد أن كان يتوافر في الأسواق بسعر سنوي، هو 26500 ألف دولار أمريكي.وتم تطوير دواء "ليكيمبي" من جانب شركة "إيساي" اليابانية، وشركة "بيوجين" الأمريكية، وتم إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج ألزهايمر يدعى "أدولهيم"، والذي انتقده تحقيق في "الكونغرس" الأمريكي بسبب "مخالفات" مزعومة.و"ليكيمبي" المعروف أيضا باسم "ليكانيماب"، هو علاج بالأجسام المضادة يتم حقنه في الدماغ كل أسبوعين، ويعمل عن طريق تقليل بروتين بيتا الأميلويد، وهو بروتين يتراكم في لويحات ويؤدي إلى موت خلايا الدماغ، فضلا عن انكماش الدماغ.
https://sputnikarabic.ae/20230406/دراسة-حديثة-تكشف-وجود-علاقة-بين-بكتيريا-الأمعاء-والإصابة-بالزهايمر-1075599957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103752/45/1037524536_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4f510052cb67ca6b45dc515982a1d891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, العالم, الأخبار
منوعات, علوم, العالم, الأخبار

أمريكا تمنح "الموافقة الكاملة" لأول دواء فعال يبطئ تطور ألزهايمر

14:00 GMT 07.07.2023
CC0 / pixabay / مرض الزهايمر لرجل مسن
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
مرض الزهايمر لرجل مسن
CC0 / pixabay /
تابعنا عبرTelegramNabd
منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة لدواء جديد لعلاج مرض ألزهايمر، ما يجعله متاحا ‏على نطاق واسع للجمهور، من خلال التأمين الصحي الذي تديره الحكومة الأمريكية، للمسنين وكبار ‏السن.‏
وكان دواء "ليكيمبي" قد حاز على موافقة سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يعني أنه لم يتم تغطيته على نطاق واسع من قبل برنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، الذي تديره الحكومة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، وفقا لموقع "Medpage Today".
القرار الذي صدر، أمس الخميس، جاء بعد إجراء المزيد من الدراسة للدواء، ما يجعل نظام "ميديكير" يتحمل جزءا كبيرا من العلاج، بعد أن كان يتوافر في الأسواق بسعر سنوي، هو 26500 ألف دولار أمريكي.
مشهد لجدار المعدة من الدتحل مع بكتيريا المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
مجتمع
دراسة حديثة تكشف وجود علاقة بين بكتيريا الأمعاء والإصابة بالزهايمر
6 أبريل, 11:33 GMT
وتم تطوير دواء "ليكيمبي" من جانب شركة "إيساي" اليابانية، وشركة "بيوجين" الأمريكية، وتم إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج ألزهايمر يدعى "أدولهيم"، والذي انتقده تحقيق في "الكونغرس" الأمريكي بسبب "مخالفات" مزعومة.
و"ليكيمبي" المعروف أيضا باسم "ليكانيماب"، هو علاج بالأجسام المضادة يتم حقنه في الدماغ كل أسبوعين، ويعمل عن طريق تقليل بروتين بيتا الأميلويد، وهو بروتين يتراكم في لويحات ويؤدي إلى موت خلايا الدماغ، فضلا عن انكماش الدماغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала