https://sputnikarabic.ae/20230707/أمين-منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يتحدث-عن-أهمية-دور-العراق-1078821142.html
أمين منتدى الدول المصدرة للغاز يتحدث عن أهمية دور العراق
أمين منتدى الدول المصدرة للغاز يتحدث عن أهمية دور العراق
تحدث أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، اليوم الجمعة، عن أهمية دور العراق في قطاع النفط والغاز. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T08:51+0000
2023-07-07T08:51+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن وزارة النفط العراقية، قالت فيه إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، التقى محمد هامل في فيينا.تم خلال اللقاء مناقشة تطورات نمو قطاع الغاز في العالم، وتأكيد أهمية دعم مشاريع استثمار الغاز والطاقة المتجددة، ودور قطاع النفط والغاز في معالجة الآثار البيئية.وقدم وزير النفط إيجازا عن تطوير قطاع الغاز في العراق، مؤكداً على "الدعم الحكومي للاستثمار الأمثل للثروة الغازية، وخفض الانبعاثات وتحويلها إلى طاقة تعزيز الصناعات المرتبطة بها".وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى استثمار الغاز الحر والمصاحب، وتطوير واستثمار المواقع الاستكشافية، والاستفادة من التقنيات الذكية لزيادة كفاءة الطاقة.وأكد أمين عام المنتدى أهمية دور العراق في قطاع النفط والطاقة، مشيدا بجهوده في تطوير وتنمية مشاريع الغاز الواعدة في العراق.وفي وقت سابق، أعلن العراق سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه الحكومة افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات الخاصة بتطوير الوحدات الغازية بـ 8 محطات كهربائية في مختلف أنحاء البلاد.جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لوزارة الكهرباء.
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https://sputnikarabic.ae/20230625/العراق-يعلن-عن-مباحثات-مع-قطر-بشأن-ملف-الطاقة-تتعلق-بتوريد-الغاز-1078466774.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار
أمين منتدى الدول المصدرة للغاز يتحدث عن أهمية دور العراق
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تحدث أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، اليوم الجمعة، عن أهمية دور العراق في قطاع النفط والغاز.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" بيانا صادرا عن وزارة النفط العراقية، قالت فيه إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، التقى محمد هامل في فيينا.
تم خلال اللقاء مناقشة تطورات نمو قطاع الغاز في العالم، وتأكيد أهمية دعم مشاريع استثمار الغاز والطاقة المتجددة، ودور قطاع النفط والغاز في معالجة الآثار البيئية.
وقدم وزير النفط إيجازا عن تطوير قطاع الغاز في العراق، مؤكداً على "الدعم الحكومي للاستثمار الأمثل للثروة الغازية، وخفض الانبعاثات وتحويلها إلى طاقة تعزيز الصناعات المرتبطة بها".
وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى استثمار الغاز الحر والمصاحب، وتطوير واستثمار المواقع الاستكشافية، والاستفادة من التقنيات الذكية لزيادة كفاءة الطاقة.
وأكد أمين عام المنتدى أهمية دور العراق في قطاع النفط والطاقة، مشيدا بجهوده في تطوير وتنمية مشاريع الغاز الواعدة في العراق.
وفي وقت سابق، أعلن العراق سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه الحكومة افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات الخاصة بتطوير الوحدات الغازية بـ 8 محطات كهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لوزارة الكهرباء.