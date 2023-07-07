https://sputnikarabic.ae/20230707/أنطونوف-اتهامات-البنتاغون-لروسيا-بالسلوك-غير-المهني-في-الأجواء-السورية-تتجاوز-حدود-اللياقة--1078814751.html
أنطونوف: اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك "غير المهني" في الأجواء السورية تتجاوز حدود اللياقة
أنطونوف: اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك "غير المهني" في الأجواء السورية تتجاوز حدود اللياقة
قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة،الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لروسيا بالسلوك غير المهني في الأجواء السورية تتجاوز حدود... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T00:12+0000
2023-07-07T00:12+0000
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وقال أنطونوف، في تعليقه: "الهجمات المتكررة وأحيانًا التجاوزات التي تتجاوز حدود اللياقة بشأن الإجراءات الاحترافية العالية للقوات الروسية في سوريا تفتقر إلى العقلانية. إنها لتشتت الانتباه عن حقيقة أن الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة الجوية في الأجواء السورية بشكل يومي".كما أكد السفير أن القوات العسكرية الأمريكية، على عكس الروسية، تتواجد في سوريا بخلاف القوانين الدولية - "في الواقع، يحتلون مناطق معينة في البلاد تحت ذريعة ضرورة تنفيذ المهام المضادة للإرهاب".وأكد الدبلوماسي الروسي أن "سياسة الولايات المتحدة في الاتجاه السوري تحمل بلا شك تهديدًا تدميريًا قويًا. إنها لا تعيد الاستقرار والتوازن للحالة ولا للسيادة الإقليمية للجمهورية العربية السورية فحسب، بل تؤثر سلبًا على الوضع في الشرق الأوسط بأكمله".يشار إلى أن قيادة القوات الجوية الأمريكية اتهمت خلال اليومين الماضيين طياري الطائرات المقاتلة الروسية بالسلوك "غير المهني" في الأجواء السورية، وتم توجيه اتهامات مماثلة سابقًا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/روسيا-تعرب-عن-قلقها-حيال-انتهاك-التحالف-الدولي-بروتوكولات-تجنب-الصدام-في-سوريا-1078739086.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أنطونوف: اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك "غير المهني" في الأجواء السورية تتجاوز حدود اللياقة
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قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة،الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لروسيا بالسلوك غير المهني في الأجواء السورية تتجاوز حدود اللياقة، حيث الولايات المتحدة هي التي تنتهك قواعد الطيران هناك.
وقال أنطونوف، في تعليقه: "الهجمات المتكررة وأحيانًا التجاوزات التي تتجاوز حدود اللياقة بشأن الإجراءات الاحترافية العالية للقوات الروسية في سوريا تفتقر إلى العقلانية. إنها لتشتت الانتباه عن حقيقة أن الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة الجوية
في الأجواء السورية بشكل يومي".
كما أكد السفير أن القوات العسكرية الأمريكية، على عكس الروسية، تتواجد في سوريا بخلاف القوانين الدولية - "في الواقع، يحتلون مناطق معينة في البلاد تحت ذريعة ضرورة تنفيذ المهام المضادة للإرهاب".
وأكد الدبلوماسي الروسي أن "سياسة الولايات المتحدة في الاتجاه السوري تحمل بلا شك تهديدًا تدميريًا قويًا. إنها لا تعيد الاستقرار والتوازن للحالة ولا للسيادة الإقليمية للجمهورية العربية السورية فحسب، بل تؤثر سلبًا على الوضع في الشرق الأوسط بأكمله".
يشار إلى أن قيادة القوات الجوية الأمريكية اتهمت خلال اليومين الماضيين طياري الطائرات المقاتلة الروسية بالسلوك "غير المهني" في الأجواء السورية، وتم توجيه اتهامات مماثلة سابقًا.