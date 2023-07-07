https://sputnikarabic.ae/20230707/إصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-الغربية-فيديو-وصور-1078837852.html

إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... فيديو وصور

إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... فيديو وصور

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان، وأصيب عشرات الفلسطينيين... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T17:19+0000

2023-07-07T17:19+0000

2023-07-07T17:19+0000

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واندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة في بلدة برقة شمال المدينة، أسفرت عن حالات اختناق واحتراق بعض الأشجار والمزروعات بفعل قنابل الغاز، كما اندلعت مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة قريوت جنوب نابلس، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.وقال مصطفى طناطنة، صاحب أرض مهددة بالمصادرة، لوكالة "سبوتنيك": "يحاول المستوطنون السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي أم صفا، وقد أقاموا بؤرة استيطانية لكننا استطعنا إزالتها، واليوم عاد المستوطنون للرعي في أراضينا تمهيدًا للاستيلاء عليها، لكننا قمنا بالاشتباك معهم وطردهم".وصرح ماهر صباح، عضو مجلس قرويي أم صفا: "يهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على جبال جيبيا وكوبر وأم صفا شمال رام الله، لبناء مستوطنات عليها، وهذه الأراضي مساحتها كبيرة جدا، ونحن نحاول بكل ما لدينا لإيقاف مخططات الاحتلال والمستوطنين، واليوم قام جيش الاحتلال بقمع المسيرة وإطلاق قنابل الغاز، وأصيب عدد من المشاركين في المسيرة، لكننا سنستمر في هذا النهج حتى دحر الاحتلال عن أراضينا".وأدى ذلك لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقال منذر عميرة، عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لـ" سبوتنيك": "سنستمر في الفعاليات ضد الاستيطان ومشاريع الاحتلال، ولن نترك المستوطنين يصادرون أراضي شعبنا، ولن نسمح للحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مشاريعها الاستيطانية على أراضي الدولة الفلسطينية".وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري