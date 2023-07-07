عربي
https://sputnikarabic.ae/20230707/إصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-الغربية-فيديو-وصور-1078837852.html
إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... فيديو وصور
إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... فيديو وصور
اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان، وأصيب عشرات الفلسطينيين... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T17:19+0000
2023-07-07T17:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/07/1078837303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31842f79a8a798259d40f305304a91d1.jpg
واندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة في بلدة برقة شمال المدينة، أسفرت عن حالات اختناق واحتراق بعض الأشجار والمزروعات بفعل قنابل الغاز، كما اندلعت مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة قريوت جنوب نابلس، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.وقال مصطفى طناطنة، صاحب أرض مهددة بالمصادرة، لوكالة "سبوتنيك": "يحاول المستوطنون السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي أم صفا، وقد أقاموا بؤرة استيطانية لكننا استطعنا إزالتها، واليوم عاد المستوطنون للرعي في أراضينا تمهيدًا للاستيلاء عليها، لكننا قمنا بالاشتباك معهم وطردهم".وصرح ماهر صباح، عضو مجلس قرويي أم صفا: "يهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على جبال جيبيا وكوبر وأم صفا شمال رام الله، لبناء مستوطنات عليها، وهذه الأراضي مساحتها كبيرة جدا، ونحن نحاول بكل ما لدينا لإيقاف مخططات الاحتلال والمستوطنين، واليوم قام جيش الاحتلال بقمع المسيرة وإطلاق قنابل الغاز، وأصيب عدد من المشاركين في المسيرة، لكننا سنستمر في هذا النهج حتى دحر الاحتلال عن أراضينا".وأدى ذلك لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقال منذر عميرة، عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لـ" سبوتنيك": "سنستمر في الفعاليات ضد الاستيطان ومشاريع الاحتلال، ولن نترك المستوطنين يصادرون أراضي شعبنا، ولن نسمح للحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مشاريعها الاستيطانية على أراضي الدولة الفلسطينية".وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/07/1078837303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63dea55a4c463a05a183ff1cd276471e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... فيديو وصور

17:19 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
إصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان، وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي إثر قمع الجنود الإسرائيليين للمشاركين في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.
واندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة في بلدة برقة شمال المدينة، أسفرت عن حالات اختناق واحتراق بعض الأشجار والمزروعات بفعل قنابل الغاز، كما اندلعت مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة قريوت جنوب نابلس، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما تكررت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، إثر قمع الجيش الإسرائيلي المسيرة الرافضة للاستيطان على أراضي القرية، حيث تصدى خلالها أهالي قرية أم صفا لاعتداءات المستوطنين على أراضيهم، حسبما ذكره مراسل "سبوتنيك".

وقال مصطفى طناطنة، صاحب أرض مهددة بالمصادرة، لوكالة "سبوتنيك": "يحاول المستوطنون السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي أم صفا، وقد أقاموا بؤرة استيطانية لكننا استطعنا إزالتها، واليوم عاد المستوطنون للرعي في أراضينا تمهيدًا للاستيلاء عليها، لكننا قمنا بالاشتباك معهم وطردهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
إصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
إصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وصرح ماهر صباح، عضو مجلس قرويي أم صفا: "يهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على جبال جيبيا وكوبر وأم صفا شمال رام الله، لبناء مستوطنات عليها، وهذه الأراضي مساحتها كبيرة جدا، ونحن نحاول بكل ما لدينا لإيقاف مخططات الاحتلال والمستوطنين، واليوم قام جيش الاحتلال بقمع المسيرة وإطلاق قنابل الغاز، وأصيب عدد من المشاركين في المسيرة، لكننا سنستمر في هذا النهج حتى دحر الاحتلال عن أراضينا".

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب خمسة مواطنين، إثر قمع القوات الإسرائيلية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وقد أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت تنديدصا بالممارسات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
إصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
إصابات في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأدى ذلك لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقال منذر عميرة، عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لـ" سبوتنيك": "سنستمر في الفعاليات ضد الاستيطان ومشاريع الاحتلال، ولن نترك المستوطنين يصادرون أراضي شعبنا، ولن نسمح للحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مشاريعها الاستيطانية على أراضي الدولة الفلسطينية".
وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала