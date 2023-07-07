https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-إسرائيل-تبحث-دعم-السلطة-الفلسطينية-بعد-عملية-جنين-1078817338.html

إعلام: إسرائيل تبحث دعم السلطة الفلسطينية بعد عملية جنين

إعلام: إسرائيل تبحث دعم السلطة الفلسطينية بعد عملية جنين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يبحث إمكانية دعم السلطة الفلسطينية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T05:40+0000

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وأفادت القناة السابعة العبرية، مساء أمس الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" ستعقد اجتماعا مهما الأحد المقبل بدعوى دعم السلطة الفلسطينية وتقديم تسهيلات للرئيس محمود عباس.وأوضحت القناة أن الاجتماع يأتي بعد انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تقديم موعد اجتماع الكابينيت ليعقد الأحد بدلا من يوم 16 من الشهر الجاري كما كان مقررا له، حيث ستطرح إمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستقطع نحو 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم دفع رواتب عائلات "الشهداء".يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230706/إسرائيل-تحدد-موعدا-جديدا-لاجتماع-الكابينيت-1078784461.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, محمود عباس