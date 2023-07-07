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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-الجيش-الأوكراني-يقر-بصعوبة-شن-هجوم-مضاد-لأن-الروس-يرصدون-كل-تحركاته-1078821570.html
إعلام: الجيش الأوكراني يقر بصعوبة شن "هجوم مضاد" لأن الروس "يرصدون كل تحركاته"
إعلام: الجيش الأوكراني يقر بصعوبة شن "هجوم مضاد" لأن الروس "يرصدون كل تحركاته"
كتبت صحيفة ألمانية أنه أصبح من الصعب وبشكل متزايد على القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم مضاد ضد الجيش الروسي. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:25+0000
2023-07-07T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الصحفيون بول رونزهايمر، وفاديم مويسينكو، وغورغوس موتافيس، في مقال لصحيفة ألمانية: "يعترف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأن الوضع في ساحة المعركة أصبح أكثر صعوبة، الطائرات الروسية دون طيار تشكل تهديدًا كبيرًا وتوجه ضربات شديدة على المواقع الأوكرانية".وأشاروا في مقالهم المنشور في صحيفة "بيلد" إلى أن المقاتلين الأوكرانيين يفتقرون إلى الأسلحة اللازمة لمواجهة تفوق الجيش الروسي في السماء.ووفقا لجندي أوكراني فإن "الروس يرون كل تحركاتنا. عادة يمكننا التحرك فقط في الليل، نحن بحاجة ماسة إلى أجهزة الرؤية الليلية وناقلات الجند المدرعة. العدو يطاردنا بالمروحيات والطائرات والمدافع المضادة للدبابات".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-ارتكب-خطأ-غبيا-عندما-طالب-بالمزيد-من-الأسلحة-1078818599.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الجيش الأوكراني يقر بصعوبة شن "هجوم مضاد" لأن الروس "يرصدون كل تحركاته"

09:25 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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كتبت صحيفة ألمانية أنه أصبح من الصعب وبشكل متزايد على القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم مضاد ضد الجيش الروسي.
وقال الصحفيون بول رونزهايمر، وفاديم مويسينكو، وغورغوس موتافيس، في مقال لصحيفة ألمانية: "يعترف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأن الوضع في ساحة المعركة أصبح أكثر صعوبة، الطائرات الروسية دون طيار تشكل تهديدًا كبيرًا وتوجه ضربات شديدة على المواقع الأوكرانية".
وأشاروا في مقالهم المنشور في صحيفة "بيلد" إلى أن المقاتلين الأوكرانيين يفتقرون إلى الأسلحة اللازمة لمواجهة تفوق الجيش الروسي في السماء.
ووفقا لجندي أوكراني فإن "الروس يرون كل تحركاتنا. عادة يمكننا التحرك فقط في الليل، نحن بحاجة ماسة إلى أجهزة الرؤية الليلية وناقلات الجند المدرعة. العدو يطاردنا بالمروحيات والطائرات والمدافع المضادة للدبابات".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد" ما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
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