https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-يجب-على-الناتو-إغلاق-الأبواب-أمام-كييف-1078820992.html

إعلام: يجب على الناتو إغلاق الأبواب أمام كييف

إعلام: يجب على الناتو إغلاق الأبواب أمام كييف

كتب مؤلفو مقال منشور في مجلة أمريكية، أن أعضاء الناتو يجب ألا يقبلوا أوكرانيا في صفوفهم، لأن فوائد انضمام كييف إلى الحلف بالنسبة للولايات المتحدة أقل. 07.07.2023, سبوتنيك عربي

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ويجادل مؤلفا المقال، جاستن لوغان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو في واشنطن، وجوشوا شيفرينسون، الأستاذ المشارك في كلية السياسة العامة في جامعة ماريلاند، بأن "عضوية أوكرانيا في الناتو محفوفة بمخاطر مدمرة وعواقب على الحلف، وتقلل من الضمانات الأمنية لأعضائه".ووفقا لهما، فإن كييف تبدي مقاومة الآن، ويدعمها قادة الناتو، لكن الدول في النهاية تفعل ما هو في مصلحتها.وجاء في المقال: "وهنا تتضاءل الفوائد الأمنية للولايات المتحدة من انضمام أوكرانيا مقارنة بمخاطر دخولها في التحالف".وأضاف: "لا أحد تقريبًا في الناتو يعتقد أن التحالف اليوم يجب أن يدخل في صراع مباشر مع روسيا بشأن أوكرانيا، لكن الكثيرين يؤيدون وعد أوكرانيا بطريق للتحالف والالتزام بالقتال من أجله في المستقبل".ويُشار أيضًا إلى أن الأحداث التي تلت بدء العملية الخاصة للقوات الروسية تظهر أن أوكرانيا ليست بحاجة إلى أن تكون في الناتو حتى تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من مساعدتها بشكل فعال في الأعمال العدائية ضد موسكو.وبحسب المقال المنشور في "foreignaffairs": وفقا للباحثين، في حالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، سيتعين على واشنطن إعادة توجيه الموارد من الأولويات الأخرى، التي ربما تكون أكثر أهمية، أو ستوافق على زيادة المخاطر على الجبهة الشرقية.

https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-سابق-للبنتاغون-الناتو-يعتزم-إرسال-قواته-إلى-أوكرانيا-لتنفيذ-مخطط-مريب---1078819399.html

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