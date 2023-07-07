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استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تفوق نتنياهو بعد عملية جنين
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تفوق نتنياهو بعد عملية جنين
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تفوق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد العملية العسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T08:29+0000
2023-07-07T08:29+0000
بنيامين نتنياهو
بيني غانتس
إسرائيل
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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو ينتعش ويتقدم على حساب بيني غانتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس حزب "معسكر الدولة"، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار الماضي.وبيّن الاستطلاع الإسرائيلي أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست في الوقت الراهن، فإن نتنياهو سوف يتقدم بفارق مقعدين على غانتس، حيث يفترض أن يحصد حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو 29 مقعدا، في حين يخسر حزب "معسكر الدولة" بقيادة غانتس مقعدين كاملين، ليصبح 26 مقعدا.وأشار استطلاع الرأي إلى أن 60 % من المشاركين في هذا الاستطلاع يعتقدون أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة جنين ومخيمها قد أعادت الردع للجيش الإسرائيلي، وتقدم من خلالها نتنياهو على حساب غريمه التقليدي غانتس.وفي السادس عشر من الشهر الماضي، أظهر استطلاع رأي أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "المعسكر الوطني" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة.وبيّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تفوق نتنياهو بعد عملية جنين

08:29 GMT 07.07.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تفوق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد العملية العسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو ينتعش ويتقدم على حساب بيني غانتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس حزب "معسكر الدولة"، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار الماضي.
وبيّن الاستطلاع الإسرائيلي أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست في الوقت الراهن، فإن نتنياهو سوف يتقدم بفارق مقعدين على غانتس، حيث يفترض أن يحصد حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو 29 مقعدا، في حين يخسر حزب "معسكر الدولة" بقيادة غانتس مقعدين كاملين، ليصبح 26 مقعدا.
وأشار استطلاع الرأي إلى أن 60 % من المشاركين في هذا الاستطلاع يعتقدون أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة جنين ومخيمها قد أعادت الردع للجيش الإسرائيلي، وتقدم من خلالها نتنياهو على حساب غريمه التقليدي غانتس.
وفي السادس عشر من الشهر الماضي، أظهر استطلاع رأي أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.
وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "المعسكر الوطني" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة.
وبيّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.
وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.
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