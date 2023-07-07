https://sputnikarabic.ae/20230707/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميل-المخابرات-الأوكرانية-المنفذ-لتفجير-سكة-الحديد-في-القرم-1078822207.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عميل المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي فجر سكة الحديد في شبه جزيرة القرم، في فبراير/ شباط الماضي، قد تم اعتقاله في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T09:51+0000

2023-07-07T09:51+0000

2023-07-07T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في البيان: "في فبراير 2022، بعد بدء العملية الخاصة، غادر أحد سكان سيمفيروبول إلى أوديسا، حيث تم تجنيده من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وخضع لدورة تدريبية على الاستطلاع والتخريب، بعدها تم إرساله إلى جمهورية القرم".في 23 فبراير 2023، قام العميل، بناءً على توجيهات من مجنديه الأوكرانيين، بتفجير مسار السكك الحديدية على المقطع الواصل بين منطقتي تشيستينكوي-بوشتفوي في منطقة باخشيساراي في جمهورية القرم، بعد أن تم تسليمه قنبلة موقوتة في أحد المخابئ السرية في المدينة.وأكد العميل، المعتقل في السجن الفيدرالي الروسي، في اعترافاته أنه تعاون مع فريق "الخدمات الخاصة" الأوكراني التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.وقد قام القضاء الروسي برفع دعوى جنائية ضد المعتقل بموجب قانون "التخريب"، ولايزال التحقيق جاريا للكشف عما اذا كان المعتقل متورطا في جرائم أخرى.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.وقال الجهاز في بيان: "تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، من بين أهداف الهجوم".

https://sputnikarabic.ae/20221016/اعتقال-أحد-المتهمين-في-تفجير-جسر-القرم-1069075244.html

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