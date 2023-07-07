عربي
الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي - عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميل-المخابرات-الأوكرانية-المنفذ-لتفجير-سكة-الحديد-في-القرم-1078822207.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عميل المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي فجر سكة الحديد في شبه جزيرة القرم، في فبراير/ شباط الماضي، قد تم اعتقاله في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:51+0000
2023-07-07T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وجاء في البيان: "في فبراير 2022، بعد بدء العملية الخاصة، غادر أحد سكان سيمفيروبول إلى أوديسا، حيث تم تجنيده من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وخضع لدورة تدريبية على الاستطلاع والتخريب، بعدها تم إرساله إلى جمهورية القرم".في 23 فبراير 2023، قام العميل، بناءً على توجيهات من مجنديه الأوكرانيين، بتفجير مسار السكك الحديدية على المقطع الواصل بين منطقتي تشيستينكوي-بوشتفوي في منطقة باخشيساراي في جمهورية القرم، بعد أن تم تسليمه قنبلة موقوتة في أحد المخابئ السرية في المدينة.وأكد العميل، المعتقل في السجن الفيدرالي الروسي، في اعترافاته أنه تعاون مع فريق "الخدمات الخاصة" الأوكراني التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.وقد قام القضاء الروسي برفع دعوى جنائية ضد المعتقل بموجب قانون "التخريب"، ولايزال التحقيق جاريا للكشف عما اذا كان المعتقل متورطا في جرائم أخرى.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.وقال الجهاز في بيان: "تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، من بين أهداف الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20221016/اعتقال-أحد-المتهمين-في-تفجير-جسر-القرم-1069075244.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم

09:51 GMT 07.07.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عميل المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي فجر سكة الحديد في شبه جزيرة القرم، في فبراير/ شباط الماضي، قد تم اعتقاله في سيمفيروبول.
وجاء في البيان: "في فبراير 2022، بعد بدء العملية الخاصة، غادر أحد سكان سيمفيروبول إلى أوديسا، حيث تم تجنيده من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وخضع لدورة تدريبية على الاستطلاع والتخريب، بعدها تم إرساله إلى جمهورية القرم".
في 23 فبراير 2023، قام العميل، بناءً على توجيهات من مجنديه الأوكرانيين، بتفجير مسار السكك الحديدية على المقطع الواصل بين منطقتي تشيستينكوي-بوشتفوي في منطقة باخشيساراي في جمهورية القرم، بعد أن تم تسليمه قنبلة موقوتة في أحد المخابئ السرية في المدينة.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم
16 أكتوبر 2022, 00:41 GMT
وأكد العميل، المعتقل في السجن الفيدرالي الروسي، في اعترافاته أنه تعاون مع فريق "الخدمات الخاصة" الأوكراني التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقد قام القضاء الروسي برفع دعوى جنائية ضد المعتقل بموجب قانون "التخريب"، ولايزال التحقيق جاريا للكشف عما اذا كان المعتقل متورطا في جرائم أخرى.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.
وقال الجهاز في بيان: "تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، من بين أهداف الهجوم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:13 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала