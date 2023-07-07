https://sputnikarabic.ae/20230707/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميل-المخابرات-الأوكرانية-المنفذ-لتفجير-سكة-الحديد-في-القرم-1078822207.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عميل المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي فجر سكة الحديد في شبه جزيرة القرم، في فبراير/ شباط الماضي، قد تم اعتقاله في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:51+0000
2023-07-07T09:51+0000
2023-07-07T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وجاء في البيان: "في فبراير 2022، بعد بدء العملية الخاصة، غادر أحد سكان سيمفيروبول إلى أوديسا، حيث تم تجنيده من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وخضع لدورة تدريبية على الاستطلاع والتخريب، بعدها تم إرساله إلى جمهورية القرم".في 23 فبراير 2023، قام العميل، بناءً على توجيهات من مجنديه الأوكرانيين، بتفجير مسار السكك الحديدية على المقطع الواصل بين منطقتي تشيستينكوي-بوشتفوي في منطقة باخشيساراي في جمهورية القرم، بعد أن تم تسليمه قنبلة موقوتة في أحد المخابئ السرية في المدينة.وأكد العميل، المعتقل في السجن الفيدرالي الروسي، في اعترافاته أنه تعاون مع فريق "الخدمات الخاصة" الأوكراني التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.وقد قام القضاء الروسي برفع دعوى جنائية ضد المعتقل بموجب قانون "التخريب"، ولايزال التحقيق جاريا للكشف عما اذا كان المعتقل متورطا في جرائم أخرى.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.وقال الجهاز في بيان: "تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، من بين أهداف الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20221016/اعتقال-أحد-المتهمين-في-تفجير-جسر-القرم-1069075244.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميل المخابرات الأوكرانية المنفذ لتفجير سكة الحديد في القرم
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عميل المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي فجر سكة الحديد في شبه جزيرة القرم، في فبراير/ شباط الماضي، قد تم اعتقاله في سيمفيروبول.
وجاء في البيان: "في فبراير 2022، بعد بدء العملية الخاصة، غادر أحد سكان سيمفيروبول إلى أوديسا، حيث تم تجنيده من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، وخضع لدورة تدريبية على الاستطلاع والتخريب، بعدها تم إرساله إلى جمهورية القرم".
في 23 فبراير 2023، قام العميل، بناءً على توجيهات من مجنديه الأوكرانيين، بتفجير مسار السكك الحديدية
على المقطع الواصل بين منطقتي تشيستينكوي-بوشتفوي في منطقة باخشيساراي في جمهورية القرم، بعد أن تم تسليمه قنبلة موقوتة في أحد المخابئ السرية في المدينة.
16 أكتوبر 2022, 00:41 GMT
وأكد العميل، المعتقل في السجن الفيدرالي الروسي، في اعترافاته أنه تعاون مع فريق "الخدمات الخاصة" الأوكراني
التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقد قام القضاء الروسي برفع دعوى جنائية ضد المعتقل بموجب قانون "التخريب"، ولايزال التحقيق جاريا للكشف عما اذا كان المعتقل متورطا في جرائم أخرى.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية
كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.
وقال الجهاز في بيان: "تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، من بين أهداف الهجوم".