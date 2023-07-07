https://sputnikarabic.ae/20230707/البيت-الأبيض-يجب-على-أوكرانيا-إجراء-إصلاحات-داخلية-للانضمام-إلى-الناتو-1078838039.html
البيت الأبيض: يجب على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية للانضمام إلى "الناتو"
البيت الأبيض: يجب على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية للانضمام إلى "الناتو"
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية، للوفاء بالمعايير قبل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T17:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت كبيرة مديري شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أماندوا سلوت، في تصريحات للصحفيين، إن "أمريكا تعمل مع كييف للتأكد من أنها تستطيع القيام بتلك الإصلاحات".وأضافت: "لقد تحدث الرئيس الأمريكي بشأن هذا الأمر بشكل مباشر للغاية، وقال إنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات للوفاء بالمعايير نفسها لأي دولة أخرى في "الناتو" قبل انضمامها".وتابعت: "بالتأكيد، كل ما نواصل القيام به حاليا، وسنواصل القيام به إلى الأمام، هو العمل مع أوكرانيا لضمان قدرتها على القيام بالإصلاحات".وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري، في فيلنوس، عن حزمة "دعم متعددة السنوات لأوكرانيا"، والتي اعتبر أنها ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها.قال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: "سنتخذ قرارات خلال القمة، تجعل أوكرانيا أقوى وتقربها من الحلف".وتابع ستولتنبرغ: "سيتم اعتماد حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من الناتو. نحن نتفق على خطة مساعدة متعددة السنوات لضمان الامتثال الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية لقواعد الناتو".وأضاف ستولتنبرغ: "سنقوم أيضًا بتجديد العلاقات السياسية، وسيظهر مجلس الناتو وأوكرانيا ذلك، وكذلك سيؤكد قادتنا على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو".
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: يجب على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية للانضمام إلى "الناتو"
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أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات داخلية، للوفاء بالمعايير قبل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واشنطن - سبوتنيك. وقالت كبيرة مديري شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
، أماندوا سلوت، في تصريحات للصحفيين، إن "أمريكا تعمل مع كييف للتأكد من أنها تستطيع القيام بتلك الإصلاحات".
وأضافت: "لقد تحدث الرئيس الأمريكي بشأن هذا الأمر بشكل مباشر للغاية، وقال إنه يتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات للوفاء بالمعايير نفسها لأي دولة أخرى في "الناتو" قبل انضمامها".
وتابعت: "بالتأكيد، كل ما نواصل القيام به حاليا، وسنواصل القيام به إلى الأمام، هو العمل مع أوكرانيا لضمان قدرتها على القيام بالإصلاحات".
وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأن قادة الناتو سيقرون يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري، في فيلنوس، عن حزمة "دعم متعددة السنوات لأوكرانيا"، والتي اعتبر أنها ستقربها من الحلف، بالإضافة إلى مناقشة آفاق عضويتها
.
قال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: "سنتخذ قرارات خلال القمة، تجعل أوكرانيا أقوى وتقربها من الحلف".
وتابع ستولتنبرغ
: "سيتم اعتماد حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من الناتو. نحن نتفق على خطة مساعدة متعددة السنوات لضمان الامتثال الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية لقواعد الناتو".
وأضاف ستولتنبرغ: "سنقوم أيضًا بتجديد العلاقات السياسية، وسيظهر مجلس الناتو وأوكرانيا ذلك، وكذلك سيؤكد قادتنا على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو".