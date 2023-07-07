https://sputnikarabic.ae/20230707/البيت-الأبيض-يعلن-الموافقة-على-تسليم-أوكرانيا-ذخائر-عنقودية--عاجل-1078839861.html
البيت الأبيض يعلن الموافقة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
البيت الأبيض يعلن الموافقة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، اليوم الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T18:32+0000
2023-07-07T18:32+0000
2023-07-07T18:56+0000
رصد عسكري
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".وادّعى سوليفان أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".وأقر سوليفان: "الهجوم المضاد الأوكراني يسير بصعوبة، حيث يواجه مقاومة كبيرة من القوات الروسية".ووفقا له، فإن "أوكرانيا مصممة على مواصلة أعمالها ولم تستخدم بعد الموارد الكبيرة التي تمتلكها".وعلق سوليفان على التقارير الإعلامية الأخيرة، التي تفيد بأن ممثلين أمريكيين يجرون مفاوضات سرية مع روسيا لحل النزاع الأوكراني، قائلاً إن "هذا لم يحدث في الواقع".وأضاف: "لن تصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو بعد قمة فيلنيوس، ولا تزال بحاجة إلى تلبية عدد من متطلبات العضوية".
https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تحذر-أمريكا-من-التصعيد-العنقودي-1078805368.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/سلوفاكيا-تستبعد-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-قبل-انتهاء-النزاع-1078838416.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض يعلن الموافقة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
18:32 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 18:56 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، اليوم الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".
تتلقى الولايات المتحدة ضمانًا كتابيًا من كييف بأنه سيتم استخدام الذخائر العنقودية "بعناية" لتجنب المخاطر على المدنيين.
وادّعى سوليفان أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".
اتُخذ القرار بالتشاور مع الكونغرس، كان قرارًا صعبًا، لكنه قوبل بتفاهم بين الحلفاء في الخارج.
وأقر سوليفان: "الهجوم المضاد الأوكراني يسير بصعوبة، حيث يواجه مقاومة كبيرة من القوات الروسية".
إنه يتحرك بصعوبة، الروس حفروا (الخنادق)، وزجوا بالكثير من القوى البشرية والكثير من الذخيرة لصدهم.
ووفقا له، فإن "أوكرانيا مصممة على مواصلة أعمالها ولم تستخدم بعد الموارد الكبيرة التي تمتلكها".
وعلق سوليفان على التقارير الإعلامية الأخيرة، التي تفيد بأن ممثلين أمريكيين يجرون مفاوضات سرية مع روسيا لحل النزاع الأوكراني، قائلاً إن "هذا لم يحدث في الواقع".
أنا ممتن لك (يخاطب الصحفي) على هذا السؤال، لأنه في هذه المنشورات كان هناك حديث عن شيء لم يحدث بالفعل.
وأضاف: "لن تصبح أوكرانيا
عضوًا في الناتو بعد قمة فيلنيوس، ولا تزال بحاجة إلى تلبية عدد من متطلبات العضوية".