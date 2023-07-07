https://sputnikarabic.ae/20230707/التشيك-سندرب-طيارين-أوكرانيين-ونزود-كييف-بمروحيات-مقاتلة-1078836397.html

التشيك: سندرب طيارين أوكرانيين ونزود كييف بمروحيات مقاتلة

التشيك: سندرب طيارين أوكرانيين ونزود كييف بمروحيات مقاتلة

أعلنت التشيك أنها ستزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر هجومية إضافية وذخيرة من العيار الثقيل، وستساعد في تدريب طيارين على مقاتلات من طراز "إف - 16". 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T16:16+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في براغ، اليوم الجمعة.وقال فيالا: "أكدت أن جمهورية التشيك ستتبرع بطائرات هليكوبتر هجومية لأوكرانيا في الأشهر المقبلة و100 ألف قطعة أخرى من الذخيرة ذات العيار الثقيل".وبحسب فيالا: "حتى الآن، زودت التشيك أوكرانيا بـ 676 قطعة من الأسلحة الثقيلة، وأكثر من أربعة ملايين قطعة من الذخائر المتوسطة والثقيلة".وأضاف أن التشيك ستساعد أوكرانيا في تدريب الأفراد على تشغيل طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16"، وتزويدها بأجهزة محاكاة على الطيران، معربا أيضا عن تأييده مسعى أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".ولدى الجيش التشيكي نحو 40 طائرة هليكوبتر في الخدمة، 30 منها من طراز "مي 8" و" مي-17" سوفيتية وروسية الصنع، لا تزال بعضها في الخدمة وستنتهي عملياتها في غضون بضع سنوات، كما أن لديها 15 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-171 شي" (Mi-171SH) مطورة وقد تستمر في تشغيلها حتى عام 2035.وفي العام الماضي، زودت التشيك أوكرانيا بطائرات هليكوبتر قتالية.وتفاوضت التشيك على توريد طائرات هليكوبتر من الولايات المتحدة لتحل محل تلك التي تم التبرع بها لأوكرانيا.

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