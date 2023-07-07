https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-الروسي-يصد-16-هجوما-أوكرانيا-ويقضي-على-أكثر-من-800-جندي--عاجل-1078827181.html

الجيش الروسي يصد 16 هجوما أوكرانيا ويقضي على أكثر من 800 جندي

الجيش الروسي يصد 16 هجوما أوكرانيا ويقضي على أكثر من 800 جندي

واصلت القوات الأوكرانية المسلحة محاولاتها للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث باءت بالفشل وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بواقع أكثر... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T11:53+0000

2023-07-07T11:53+0000

2023-07-07T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات "الجنوب" في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ونتيجة الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جند، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفغ "كراب" بولندي الصنع.في اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة "المركز" من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومين للعدو في منطقة مستوطنة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مركز تجمع القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني في منطقة لوغوفسكوي.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة القوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للعدو في منطقة كراسنوي بيرفو، سينكوفكا، ماسيوتوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير إحدى عشرة مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مدفعي أكاتسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230707/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-الروسية-تقضي-بسهولة-على-الجنود-الأوكرانيين-في-ساحة-المعركة-1078824957.html

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روسيا, رصد عسكري