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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-الروسي-يصد-16-هجوما-أوكرانيا-ويقضي-على-أكثر-من-800-جندي--عاجل-1078827181.html
الجيش الروسي يصد 16 هجوما أوكرانيا ويقضي على أكثر من 800 جندي
الجيش الروسي يصد 16 هجوما أوكرانيا ويقضي على أكثر من 800 جندي
واصلت القوات الأوكرانية المسلحة محاولاتها للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث باءت بالفشل وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بواقع أكثر... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:53+0000
2023-07-07T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات "الجنوب" في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ونتيجة الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جند، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفغ "كراب" بولندي الصنع.في اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة "المركز" من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومين للعدو في منطقة مستوطنة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مركز تجمع القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني في منطقة لوغوفسكوي.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة القوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للعدو في منطقة كراسنوي بيرفو، سينكوفكا، ماسيوتوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير إحدى عشرة مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مدفعي أكاتسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230707/ضابط-استخبارات-أمريكي-القوات-الروسية-تقضي-بسهولة-على-الجنود-الأوكرانيين-في-ساحة-المعركة-1078824957.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يصد 16 هجوما أوكرانيا ويقضي على أكثر من 800 جندي

11:53 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 07.07.2023)
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راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /
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واصلت القوات الأوكرانية المسلحة محاولاتها للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث باءت بالفشل وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بواقع أكثر من 800 جندي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات "الجنوب" في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ونتيجة الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جند، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفغ "كراب" بولندي الصنع.
في اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة "المركز" من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم صد أربع هجمات للعدو في مناطق نوفوغوروفكا ونوغوغوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وياموبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين.
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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ضابط استخبارات أمريكي: القوات الروسية تقضي بسهولة على الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة
11:17 GMT
تم القضاء على ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غفوزديكا" وآخر من طراز "دي- 30".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومين للعدو في منطقة مستوطنة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.

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أمس, 17:43 GMT
وعلى محور زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مركز تجمع القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني في منطقة لوغوفسكوي.

بلغت خسائر العدو على هذين المحورين أكثر من 200 جندي أوكراني، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعي غفوزديكا وآخر من طراز "مستا بي"، بالإضافة لمدفع "أيه إف-90" بريطاني الصنع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه.
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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11:27 GMT
وعلى محور كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة القوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للعدو في منطقة كراسنوي بيرفو، سينكوفكا، ماسيوتوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
تم تحييد أكثر من 25 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات ومدفع "غياتسينت" وآخر من طراز "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر"دي- 20" بالإضافة إلى مدفع "إم 777" أمريكي الصنع.
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير إحدى عشرة مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مدفعي أكاتسيا.
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