عربي
الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية
https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-السوري-يعلن-التصدي-لمحاولة-مجموعة-إرهابية-التسلل-إلى-إحدى-نقاطه-العسكرية---عاجل-1078819270.html
الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية
الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي ومقتل قائدهم. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:30+0000
2023-07-07T07:52+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg
وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من القوات المسلحة السورية تصدت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي. وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومنهم قائدهم الملقب "أبو رواحة". بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.وتنتشر على الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية (المحظور في روسيا) والتي تستميت للسيطرة على محور كبانة، لموقعه الاستراتيجي المرتفع.وكان العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قد صرح في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت بشكل كبير.وأضاف غورينوف أن حالات الاعتداءات الإرهابية ضد الجيش السوري والسكان المدنيين أصبحت أكثر تواترا، لافتا إلى أنه في شهر يونيو، سُجل 47 انتهاكا، 24 منها فقط في أسبوع واحد فقط".وأشار غورينوف إلى أن الجيش الروسي يلاحظ تكثيف الأنشطة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مركز-المصالحة-الروسي-تزايد-تواتر-الهجمات-الإرهابية-ضد-العسكريين-والمدنيين-في-سوريا-1078403541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba2bb4313f31703474e2d6933816190d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية

07:30 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 07.07.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhالجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي ومقتل قائدهم.
وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من القوات المسلحة السورية تصدت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.
وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومنهم قائدهم الملقب "أبو رواحة". بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.
وتنتشر على الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية (المحظور في روسيا) والتي تستميت للسيطرة على محور كبانة، لموقعه الاستراتيجي المرتفع.
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
مركز المصالحة الروسي: تزايد تواتر الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا
22 يونيو, 19:58 GMT
وكان العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قد صرح في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت بشكل كبير.
وأضاف غورينوف أن حالات الاعتداءات الإرهابية ضد الجيش السوري والسكان المدنيين أصبحت أكثر تواترا، لافتا إلى أنه في شهر يونيو، سُجل 47 انتهاكا، 24 منها فقط في أسبوع واحد فقط".
وأشار غورينوف إلى أن الجيش الروسي يلاحظ تكثيف الأنشطة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала