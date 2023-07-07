https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-السوري-يعلن-التصدي-لمحاولة-مجموعة-إرهابية-التسلل-إلى-إحدى-نقاطه-العسكرية---عاجل-1078819270.html
الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية
الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي ومقتل قائدهم. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T07:30+0000
2023-07-07T07:30+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من القوات المسلحة السورية تصدت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي. وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومنهم قائدهم الملقب "أبو رواحة". بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.وتنتشر على الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية (المحظور في روسيا) والتي تستميت للسيطرة على محور كبانة، لموقعه الاستراتيجي المرتفع.وكان العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قد صرح في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت بشكل كبير.وأضاف غورينوف أن حالات الاعتداءات الإرهابية ضد الجيش السوري والسكان المدنيين أصبحت أكثر تواترا، لافتا إلى أنه في شهر يونيو، سُجل 47 انتهاكا، 24 منها فقط في أسبوع واحد فقط".وأشار غورينوف إلى أن الجيش الروسي يلاحظ تكثيف الأنشطة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مركز-المصالحة-الروسي-تزايد-تواتر-الهجمات-الإرهابية-ضد-العسكريين-والمدنيين-في-سوريا-1078403541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوري يعلن التصدي لإرهابيين حاولوا التسلل إلى إحدى نقاطه العسكرية
07:30 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي ومقتل قائدهم.
وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من القوات المسلحة السورية تصدت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.
وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومنهم قائدهم الملقب "أبو رواحة". بحسب ما أفادت
وكالة الأنباء السورية.
وتنتشر على الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة
الإرهابية (المحظور في روسيا) والتي تستميت للسيطرة على محور كبانة، لموقعه الاستراتيجي المرتفع.
وكان العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قد صرح في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت بشكل كبير.
وأضاف غورينوف أن حالات الاعتداءات الإرهابية
ضد الجيش السوري والسكان المدنيين أصبحت أكثر تواترا، لافتا إلى أنه في شهر يونيو، سُجل 47 انتهاكا، 24 منها فقط في أسبوع واحد فقط".
وأشار غورينوف إلى أن الجيش الروسي يلاحظ تكثيف الأنشطة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.