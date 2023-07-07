https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-اللبناني-يصدر-بيانا-عن-حادث-إطلاق-نار-على-مسجد-شرقي-البلاد-1078836277.html

الجيش اللبناني يصدر بيانا عن حادث إطلاق نار على مسجد شرقي البلاد

الجيش اللبناني يصدر بيانا عن حادث إطلاق نار على مسجد شرقي البلاد

أصدر الجيش اللبناني، بيانا توضيحيا بشأن حادث إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، ‏لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة.‏ 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T16:14+0000

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وأشار في بيانه إلى أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع أوقفت المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم".وتابع أنه "أثناء عملية توقيف المواطن، أطلق الأخير النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للعلاج".وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن مسلحا أطلق النار من سلاح رشاش لحظة خروج المصلين من مسجد "عكاشة" في بر الياس، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين.وذكرت قناة "المنار"، أن أحد الشبان "أطلق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة، من مصلى يقع على طريق المكاوي في بر الياس، ما أدى إلى سقوط مواطن وجرح أربعة آخرين".ولم تُعرف بعد دوافع مطلق النار، وإن كانت وسائل إعلام لبنانية قد أشارت، نقلا عن جيرانه، إلى أنه كان يتصرف بغرابة خلال الفترة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20230707/لبنان-قتيل-و4-جرحى-في-إطلاق-نار-على-مسجد-شرقي-البلاد-1078832087.html

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