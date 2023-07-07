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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T06:21+0000
2023-07-07T06:21+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية.وأضافت الوكالة أن طاقماً من 12 فردا كانوا على متن السفينة.ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج بتهمة أن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.ووفقا لبيان الأسطول الأمريكي الخامس، فإن "البحرية الأمريكية نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".وأضاف البيان أنه "في النهاية، قدّرت القيادة المركزية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".
https://sputnikarabic.ae/20230706/البحرية-الأمريكية-الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تجارية-في-الخليج-1078812355.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب

06:21 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / -الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية.
وأضافت الوكالة أن طاقماً من 12 فردا كانوا على متن السفينة.
ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج
أمس, 18:59 GMT
وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج بتهمة أن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.
ووفقا لبيان الأسطول الأمريكي الخامس، فإن "البحرية الأمريكية نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".
وأضاف البيان أنه "في النهاية، قدّرت القيادة المركزية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".
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