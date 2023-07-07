https://sputnikarabic.ae/20230707/السعودية-تتحدث-عن-تعليمات-جديدة-بشأن-السفر-المباشر-إلى-إيران-1078827386.html
السعودية تتحدث عن تعليمات جديدة بشأن السفر المباشر إلى إيران
السعودية تتحدث عن تعليمات جديدة بشأن السفر المباشر إلى إيران
كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، عن إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T12:37+0000
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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه حول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية للجوازات.يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت، في وقت سابق، أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني " www.gdp.gov.sa"، والبريد الإلكتروني" 992@gdp.gov.sa"، وغيرها من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.في سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء استعدادات إعادة فتح السفارة السعودية في طهران.وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأنه "وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبًا"، كاشفة أنه تم حجز طابقين في فندق "أسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقًا واحدًا مخصصا لأعضاء السفارة.وأشارت إلى أن "المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران، ستنقل إلى هذا الفندق"، مبينة أن "السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح".
https://sputnikarabic.ae/20230701/إيران-تكشف-تفاصيل-خطة-تطوير-الحقول-المشتركة-مع-السعودية-1078647426.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
السعودية تتحدث عن تعليمات جديدة بشأن السفر المباشر إلى إيران
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كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، عن إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في بكين، بتاريخ 10 مارس/ آذار 2023.
وقالت صحيفة
"عكاظ" السعودية إنه حول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية للجوازات.
يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت، في وقت سابق، أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني " www.gdp.gov.sa"، والبريد الإلكتروني" 992@gdp.gov.sa"، وغيرها من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء استعدادات إعادة فتح السفارة السعودية
في طهران.
وأفادت وكالة
"إسنا" الإيرانية، بأنه "وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبًا"، كاشفة أنه تم حجز طابقين في فندق "أسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقًا واحدًا مخصصا لأعضاء السفارة.
وأشارت إلى أن "المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران، ستنقل إلى هذا الفندق"، مبينة أن "السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح".