https://sputnikarabic.ae/20230707/السعودية-تتحدث-عن-تعليمات-جديدة-بشأن-السفر-المباشر-إلى-إيران-1078827386.html

السعودية تتحدث عن تعليمات جديدة بشأن السفر المباشر إلى إيران

السعودية تتحدث عن تعليمات جديدة بشأن السفر المباشر إلى إيران

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، عن إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:37+0000

2023-07-07T12:37+0000

2023-07-07T12:37+0000

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه حول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية للجوازات.يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت، في وقت سابق، أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني " www.gdp.gov.sa"، والبريد الإلكتروني" 992@gdp.gov.sa"، وغيرها من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.في سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء استعدادات إعادة فتح السفارة السعودية في طهران.وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأنه "وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبًا"، كاشفة أنه تم حجز طابقين في فندق "أسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقًا واحدًا مخصصا لأعضاء السفارة.وأشارت إلى أن "المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران، ستنقل إلى هذا الفندق"، مبينة أن "السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح".

https://sputnikarabic.ae/20230701/إيران-تكشف-تفاصيل-خطة-تطوير-الحقول-المشتركة-مع-السعودية-1078647426.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار