https://sputnikarabic.ae/20230707/الطيران-الروسي-يوجه-8-ضربات-لمنشآت-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1078815438.html
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب) سيرغي زيبينسكي، اليوم الجمعة، بأن الطيران الروسي نفذ 8 ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T02:24+0000
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روسيا
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وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذ الطيران الهجومي التابع لقوات تجمع "زاباد" ثماني ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة، وتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103" .وأضاف زيبينسكي، أنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، حاولت وحدات من اللواء 32 الآلي المنفصل التابع للقوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب في مقدمة الجبهة في منطقة بلدة بيريستوفوي، وبنيران مدفعية ذاتية الدفع 2 إس 19 "مستا – إس" تم تدمير ناقلة جنود مدرعة "إم 113 " أميركية مع عسكريين أوكرانيين.وأشار رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع قوات الجيش السادس، أثناء عمليات الاستطلاع والبحث، التي قامت بها مجموعة من القوات الخاصة في منطقة بلدة كوندراشوفكا، وباستخدام ذخيرة " لانسيت" تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع من طراز "أي إن/ تي بي كيو – 50" .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
02:24 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 02:35 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب) سيرغي زيبينسكي، اليوم الجمعة، بأن الطيران الروسي نفذ 8 ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذ الطيران الهجومي التابع لقوات تجمع "زاباد" ثماني ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة، وتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103" .
وأضاف زيبينسكي، أنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، حاولت وحدات من اللواء 32 الآلي المنفصل التابع للقوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب في مقدمة الجبهة في منطقة بلدة بيريستوفوي، وبنيران مدفعية ذاتية الدفع 2 إس 19 "مستا – إس" تم تدمير ناقلة جنود مدرعة "إم 113 " أميركية مع عسكريين أوكرانيين.
وأشار رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع قوات الجيش السادس، أثناء عمليات الاستطلاع والبحث، التي قامت بها مجموعة من القوات الخاصة في منطقة بلدة كوندراشوفكا، وباستخدام ذخيرة " لانسيت" تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع من طراز "أي إن/ تي بي كيو – 50" .