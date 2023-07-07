عربي
https://sputnikarabic.ae/20230707/الطيران-الروسي-يوجه-8-ضربات-لمنشآت-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1078815438.html
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب) سيرغي زيبينسكي، اليوم الجمعة، بأن الطيران الروسي نفذ 8 ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T02:24+0000
2023-07-07T02:35+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047302158_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a8c04d092b675077a9d94fbff7a702c9.jpg
وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذ الطيران الهجومي التابع لقوات تجمع "زاباد" ثماني ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة، وتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103" .وأضاف زيبينسكي، أنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، حاولت وحدات من اللواء 32 الآلي المنفصل التابع للقوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب في مقدمة الجبهة في منطقة بلدة بيريستوفوي، وبنيران مدفعية ذاتية الدفع 2 إس 19 "مستا – إس" تم تدمير ناقلة جنود مدرعة "إم 113 " أميركية مع عسكريين أوكرانيين.وأشار رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع قوات الجيش السادس، أثناء عمليات الاستطلاع والبحث، التي قامت بها مجموعة من القوات الخاصة في منطقة بلدة كوندراشوفكا، وباستخدام ذخيرة " لانسيت" تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع من طراز "أي إن/ تي بي كيو – 50" .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047302158_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1829f40f8679b43e8d584ff5322f8da4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الطيران الروسي يوجه 8 ضربات لمنشآت أوكرانية على محور كوبيانسك

02:24 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 02:35 GMT 07.07.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" (الغرب) سيرغي زيبينسكي، اليوم الجمعة، بأن الطيران الروسي نفذ 8 ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذ الطيران الهجومي التابع لقوات تجمع "زاباد" ثماني ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط انتشار مؤقتة، وتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103" .
وأضاف زيبينسكي، أنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، حاولت وحدات من اللواء 32 الآلي المنفصل التابع للقوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب في مقدمة الجبهة في منطقة بلدة بيريستوفوي، وبنيران مدفعية ذاتية الدفع 2 إس 19 "مستا – إس" تم تدمير ناقلة جنود مدرعة "إم 113 " أميركية مع عسكريين أوكرانيين.
وأشار رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع قوات الجيش السادس، أثناء عمليات الاستطلاع والبحث، التي قامت بها مجموعة من القوات الخاصة في منطقة بلدة كوندراشوفكا، وباستخدام ذخيرة " لانسيت" تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع من طراز "أي إن/ تي بي كيو – 50" .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:08 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала