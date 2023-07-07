عربي
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20230707/العراق-مقتل-5-عناصر-إرهابية-من-تنظيم-داعش-في-محافظة-كركوك-1078824825.html
العراق... مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك
العراق... مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك
قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، بضربة جوية في محافظة كركوك، استهدفت 5 إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول). 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:22+0000
2023-07-07T11:22+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087769_0:123:1232:816_1920x0_80_0_0_c92be0ca5ed75d94185006bbcd3234fe.jpg
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، بيانا لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي أكد أن قوات الجهاز قامت بضربة جوية استهدفت خلالها 5 إرهابيين في محافظة كركوك، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.وأفاد البيان بأن الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، قد أمر وأشرف على تنفيذ عمليات استباقية خاطفة في قضاء الدبس ناحية التون كوبري في محافظة كركوك، من أجل استهداف الإرهابيين فيها.وأسفرت العمليات الهجومية الاستباقية عن مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.ومنتصف شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات العراقية مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 4 سنوات، من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى، وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش"، في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230627/العراق-القبض-على-5-عناصر-إرهابية-في-3-محافظات-1078551961.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087769_0:0:1088:816_1920x0_80_0_0_78377bc73db4c29f6f2b9496f0c6f826.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

العراق... مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك

11:22 GMT 07.07.2023
© Photo / Iraqi Security Cellالأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021
الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبرTelegramNabd
قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، بضربة جوية في محافظة كركوك، استهدفت 5 إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول).
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، بيانا لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي أكد أن قوات الجهاز قامت بضربة جوية استهدفت خلالها 5 إرهابيين في محافظة كركوك، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
العراق... القبض على 5 عناصر إرهابية في 3 محافظات
27 يونيو, 18:52 GMT
وأفاد البيان بأن الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، قد أمر وأشرف على تنفيذ عمليات استباقية خاطفة في قضاء الدبس ناحية التون كوبري في محافظة كركوك، من أجل استهداف الإرهابيين فيها.
وأسفرت العمليات الهجومية الاستباقية عن مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.
ومنتصف شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات العراقية مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 4 سنوات، من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى، وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش"، في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала