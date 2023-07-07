https://sputnikarabic.ae/20230707/العراق-مقتل-5-عناصر-إرهابية-من-تنظيم-داعش-في-محافظة-كركوك-1078824825.html

العراق... مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك

العراق... مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك

قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، بضربة جوية في محافظة كركوك، استهدفت 5 إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول). 07.07.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، بيانا لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي أكد أن قوات الجهاز قامت بضربة جوية استهدفت خلالها 5 إرهابيين في محافظة كركوك، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.وأفاد البيان بأن الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، قد أمر وأشرف على تنفيذ عمليات استباقية خاطفة في قضاء الدبس ناحية التون كوبري في محافظة كركوك، من أجل استهداف الإرهابيين فيها.وأسفرت العمليات الهجومية الاستباقية عن مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.ومنتصف شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات العراقية مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 4 سنوات، من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى، وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش"، في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20230627/العراق-القبض-على-5-عناصر-إرهابية-في-3-محافظات-1078551961.html

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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي